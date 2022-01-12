Барнаульские врачи уникальным способом спасли жизнь пациенту с опухолью

Врачи Алтайского края впервые удалили пациенту опухоль поджелудочной железы при помощи системы эндоскопической 3D-визуализации – подобная операция считается самой сложной вместе с трансплантацией печени. Процедура заняла десять часов, сообщают "Вести Алтай".

Опухоль обнаружили у 63-летнего жителя Рубцовска два месяца назад. Хотя требовалось срочное хирургическое вмешательство, операцию пришлось отложить – мужчина болел коронавирусом, а КТ показало ещё и вирусную пневмонию. После успешного лечения рубцовчанин тем не менее был ослаблен, поэтому врачи решили применить новаторский метод операции.

До сих пор подобные операции в крае делали только открытым способом. Рубцовчанину удалили опухоль при помощи эндоскопической стойки через небольшой – пятисантиметровый – разрез. Уже через два дня пациента перевели из реанимации в палату, он начал ходить.

"Операция длилась 10 часов, потому что мы первый раз выполняли такое вмешательство. Нужно было выбирать лучшие позиции для инструментов, на этом время и теряется. С увеличением опыта, конечно, эти операции будут более короткие. Поджелудочная железа – очень сложный орган для каких-либо операций, их и делают далеко не везде. Поджелудочная находится в забрюшинном пространстве, то есть под желудком, тесно связана с такими органами, как двенадцатиперстная кишка, желчный проток через неё проходит. Все эти органы приходится удалять вместе. Чтобы не осталось опухоли, приходится удалять достаточно широко, с захватом здоровых тканей. Когда мы удалили орган, сделали небольшой перерыв, что называется, размяли руки-ноги, поменяли одежду, а потом нам предстояло всё сшить", – рассказал заведующий хирургическим отделением краевой клинической больницы Игорь Аргучинский.