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89 единиц техники будут чистить Барнаул от снега и наледи днем 2 ноября

Также в этих работах задействуют больше 120 дорожных рабочих

02 ноября 2023, 10:32, ИА Амител

Фото: unsplash.com
Фото: unsplash.com

В Барнауле 2 ноября продолжают бороться со снегом и гололедицей, сообщили в мэрии.

В дневную смену в этих работах задействуют 89 единиц техники. Также будут трудиться больше 120 дорожных рабочих.

Минувшей ночью на городских дорогах и тротуарах работало 96 единиц техники. Посыпка противогололедными средствами проводилась на улицах Димитрова, Телефонной, Меланжевой, Юрина, Власихинской и других. А снежные валы вывозили с улиц Попова, Телефонной, Советской Армии, Павловского тракта, с кольца на улице Юрина – Малахова и прочих участков.

Барнаул

Комментарии 3

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Гость

10:49:39 02-11-2023

Хочется верить, что на Короленко тоже иногда посыпают антигололедной смесью. Просто ее не видно, наверное.

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Гость

11:05:42 02-11-2023

Снежные валы? А что, такие были?

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Гость

11:30:12 02-11-2023

Гость (11:05:42 02-11-2023) Снежные валы? А что, такие были?... ну слепым трудно объяснить - да

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