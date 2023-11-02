89 единиц техники будут чистить Барнаул от снега и наледи днем 2 ноября
Также в этих работах задействуют больше 120 дорожных рабочих
02 ноября 2023, 10:32, ИА Амител
Фото: unsplash.com
В Барнауле 2 ноября продолжают бороться со снегом и гололедицей, сообщили в мэрии.
В дневную смену в этих работах задействуют 89 единиц техники. Также будут трудиться больше 120 дорожных рабочих.
Минувшей ночью на городских дорогах и тротуарах работало 96 единиц техники. Посыпка противогололедными средствами проводилась на улицах Димитрова, Телефонной, Меланжевой, Юрина, Власихинской и других. А снежные валы вывозили с улиц Попова, Телефонной, Советской Армии, Павловского тракта, с кольца на улице Юрина – Малахова и прочих участков.
10:49:39 02-11-2023
Хочется верить, что на Короленко тоже иногда посыпают антигололедной смесью. Просто ее не видно, наверное.
11:05:42 02-11-2023
Снежные валы? А что, такие были?
11:30:12 02-11-2023
Гость (11:05:42 02-11-2023) Снежные валы? А что, такие были?... ну слепым трудно объяснить - да