90% покупателей новостроек хотят жилье с ремонтом от застройщика
Главная причина — возможность быстрее въехать и сэкономить время
27 мая 2026, 14:45, ИА Амител
Ремонт превращается в один из главных критериев при покупке жилья в России. Согласно опросу компании "Лемана ПРО", 90% тех, кто рассматривает новостройки, планируют приобретать квартиру с отделкой или ремонтом от застройщика, сообщает "Газета.ру".
Какой ремонт выбирают
23% опрошенных смотрят на предчистовую отделку, 22% — на чистовую, 20% — на косметический ремонт от застройщика, 16% — на евроремонт под ключ, 9% — на дизайнерский ремонт под ключ.
Большинство покупателей готовы доплачивать за готовый ремонт: 42% — 10–20% от стоимости квартиры без ремонта, 29% — до 10%, 16% — 20–30%, 3% — более 30%. И только 10% не готовы к дополнительным расходам.
Почему выбирают готовую отделку
Главная причина — возможность быстрее въехать в квартиру (52%). Далее идут экономия времени (43%), понятная итоговая стоимость и снижение стресса (по 35%), гарантия на работы (33%), экономия средств (22%), возможность включить ремонт в ипотеку и отсутствие необходимости искать подрядчиков (по 13%).
Почему покупатели выбирают квартиры без отделки
Среди тех, кто рассматривает жилье без отделки или с предчистовой, основные причины:
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желание самостоятельно выбирать материалы (61%);
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возможность создать интерьер по своему вкусу (57%);
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контроль качества работ (39%);
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мало подходящих вариантов с готовым ремонтом (35%);
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покупка без отделки выгоднее по бюджету (26%);
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недоверие качеству отделки застройщика (9%).
Вторичный рынок
На вторичном рынке состояние ремонта также важно: 79% покупателей учитывают его при принятии решения. При этом 33% приобрели или хотели бы приобрести квартиру с готовым ремонтом, который им нравится.
Еще 33% готовы рассматривать любой ремонт, если устраивает цена, 26% предпочитают базовый косметический ремонт с возможностью доработки под себя. И только 8% купили или планируют купить квартиру без ремонта, чтобы сделать все по своему вкусу.
17:26:03 27-05-2026
А кто-нибудь помнит, как в СССР новые квартиры были с полом, обоями, кранами и сантехникой, плитой, дверями с замком. Я не говорю про недоделки - они были ,но не приветствовались. (когда я получила квартиру, дверной замок изнутри не закрывался, но это фигня по сравнением с получением 4-х комнатной квартиры). А мой товарищ по работе несколько лет назад брал ипотеку, так там не было входной двери.
19:51:11 27-05-2026
Светлана (17:26:03 27-05-2026) А кто-нибудь помнит, как в СССР новые квартиры были с полом... Над тем ремонтом можно было только поржать. И сразу начинать делать новый.