90% покупателей новостроек хотят жилье с ремонтом от застройщика

Главная причина — возможность быстрее въехать и сэкономить время

27 мая 2026, 14:45, ИА Амител

Квартира / Фото: amic.ru

Ремонт превращается в один из главных критериев при покупке жилья в России. Согласно опросу компании "Лемана ПРО", 90% тех, кто рассматривает новостройки, планируют приобретать квартиру с отделкой или ремонтом от застройщика, сообщает "Газета.ру".

Какой ремонт выбирают

23% опрошенных смотрят на предчистовую отделку, 22% — на чистовую, 20% — на косметический ремонт от застройщика, 16% — на евроремонт под ключ, 9% — на дизайнерский ремонт под ключ.

Большинство покупателей готовы доплачивать за готовый ремонт: 42% — 10–20% от стоимости квартиры без ремонта, 29% — до 10%, 16% — 20–30%, 3% — более 30%. И только 10% не готовы к дополнительным расходам.

Почему выбирают готовую отделку

Главная причина — возможность быстрее въехать в квартиру (52%). Далее идут экономия времени (43%), понятная итоговая стоимость и снижение стресса (по 35%), гарантия на работы (33%), экономия средств (22%), возможность включить ремонт в ипотеку и отсутствие необходимости искать подрядчиков (по 13%).

Почему покупатели выбирают квартиры без отделки

Среди тех, кто рассматривает жилье без отделки или с предчистовой, основные причины:

желание самостоятельно выбирать материалы (61%);

возможность создать интерьер по своему вкусу (57%);

контроль качества работ (39%);

мало подходящих вариантов с готовым ремонтом (35%);

покупка без отделки выгоднее по бюджету (26%);

недоверие качеству отделки застройщика (9%).

Вторичный рынок

На вторичном рынке состояние ремонта также важно: 79% покупателей учитывают его при принятии решения. При этом 33% приобрели или хотели бы приобрести квартиру с готовым ремонтом, который им нравится.

Еще 33% готовы рассматривать любой ремонт, если устраивает цена, 26% предпочитают базовый косметический ремонт с возможностью доработки под себя. И только 8% купили или планируют купить квартиру без ремонта, чтобы сделать все по своему вкусу.