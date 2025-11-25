"Кричал от боли". Парень умер от лопнувшего аппендикса, несмотря на обращения в больницу
После первого обращения в медучреждение и проведенного УЗИ парня отпустили домой
25 ноября 2025, 22:30, ИА Амител
В Новосибирске 18-летний студент Никита скончался от перитонита, после того как врачи три дня не могли диагностировать острый аппендицит, пишет "КП-Новосибирск". Как отметили родственники погибшего, молодой человек дважды обращался за медицинской помощью, но получал лишь рекомендации принять обезболивающее.
История началась 24 октября, когда у первокурсника НГПУ, изучавшего географию и английский язык, возникли сильные боли в животе. После первого обращения в медучреждение и проведенного УЗИ его отпустили домой.
«Племянник уже просто кричал от боли», – вспоминает тетя погибшего, Елена.
Только 27 октября, при повторном вызове скорой помощи, студента госпитализировали.
«В приемном покое Никита держал брата за руку и сказал: "Мне страшно"», – рассказывает родственница.
Изначально парню ставили диагноз "кишечная непроходимость", но во время операции врачи обнаружили гангренозный аппендицит с перитонитом – аппендикс лопнул, вызвав обширное воспаление.
Несмотря на операцию, спасти молодого человека не удалось – на следующий день он скончался от развившихся осложнений на сердце и почки.
«Когда мы приехали в больницу за вещами, врачи даже не выразили соболезнований. Я как профессионал могу предположить, что из-за обезболивающих могла быть стерта клиническая картина. Но как можно было не заметить острый аппендицит?» – с горечью отмечает Елена, которая сама работает медсестрой.
Родственники погибшего подали заявление в Следственный комитет. В СУ СКР по Новосибирской области подтвердили, что по факту смерти студента проводится проверка.
22:33:22 25-11-2025
Дальше будет ещё интереснее, скоро закончатся врачи старые и почувствуем всю глубину оптимизации и модернизации
11:20:46 26-11-2025
Гость (22:33:22 25-11-2025) Дальше будет ещё интереснее, скоро закончатся врачи старые и... Да «веселее» уже некуда. Жить страшно становится, без прикола. Причем это касается абсолютно любой сферы, не только медицины… надо что-то с этим делать уже
22:35:56 25-11-2025
За аппендицит премию же не дадут.
это же не обмотавись марлей ехать на ОРВИ к невротику с температурой 37,2, а потом про это Тик-Ток со слезливым фоном снимать.
13:33:41 26-11-2025
Гость (22:35:56 25-11-2025) За аппендицит премию же не дадут. это же не обмотавись м... Врачи минусят?
22:49:24 25-11-2025
Это не халатность -это убийство...
22:57:00 25-11-2025
Чую что-то недоговаривают.
23:14:49 25-11-2025
У меня в марте 2015 был перитонит и не было боли. Была температура 38. Ходил 4 дня с такой температурой. Приехал в первую городскую 2 апреля в 13-00 с направлением от хирурга, а прооперировали только в 20-00. Не хотели оперировать.
06:58:40 26-11-2025
Гость (23:14:49 25-11-2025) У меня в марте 2015 был перитонит и не было боли. Была темпе... там бригада в сутки 4-5 человек, максимум 1 опытный, 1-2 среднего опыты, 1-2 на подхвате... если есть что тяжелее, оперируют его...
раньше по 7-8 врачей одновременно были. поэтому радуйся, что за 7 часов прооперировали... сейчас и на следующий день могут...
23:41:02 25-11-2025
Принощу соболезнование родным. 20 лет назад наши барнаульские медики не могли в течение года определить у меня воспаление аппендикса. Мучился целый год. Лежал в разных больницах, и во взрослых и в детских - мне тогда была 13-14 лет. Делали с моим животом черти что. В итоге случилася перетонит и чудом операция меня спасла. К сожалению, наши медики - мясники. Не дай Бог никому попасть в больницу.
23:45:16 25-11-2025
Операцию по вырезанию апендицита в советское время умели и делали хирурги в сельсоветах. Сейчас же в городе миллионнике не справились. У меня тётя работала врачем, она в райцентр вертолёт для спасения острых пациентов могла вызвать. Сейчас к сожалению другие времена. Жаль парня. Соболезнования родным.
00:00:06 26-11-2025
странное...он боли сколько терпел и обезболивающее пил? дней 7 дома, не так-ли? что то мутит его тетушка((( острый аппендицит не смазанный (!!) обезболивающими диагностируется СРАЗУ же и даже визуально. если же пациент пил обезболивающее более 2х суток, то картина именно похожа на кишечн. непроходимость.
09:39:00 26-11-2025
Гость (00:00:06 26-11-2025) странное...он боли сколько терпел и обезболивающее пил? дней... расскажу свою историю про диагностику аппендицита: в прошлом году, меня по скорой увезли в госпиталь ветеранов, с острой болью в животе. за 3 часа сделали кучу анализов крови, УЗИ, рентген и со всем этим добром я пошла в кабинет хирурга и он сделал заключение, что острый аппендицит и нужна срочная операция, которую мне готовы сделать сейчас же. я уточнила, а как определили, что это именно аппендикс болит? он мне ответил, что не существует диагностики, которая точно покажет аппендицит и понять это можно только во время операции! я офигела, конечно. и, естественно, отказалась от предложенного экстренного мероприятия. тем более, что аппендицит у меня удален 20+ лет назад, да.
09:41:52 26-11-2025
Элен без ребят (09:39:00 26-11-2025)тем более, что аппендицит у меня удален 20+ лет назад, да. С вашим характером, вы, назло всем медикам, могли и второй аппендикс отрастить.
10:01:54 26-11-2025
Гость (09:41:52 26-11-2025) С вашим характером, вы, назло всем медикам, могли и второй а... странно, а откуда вы знаете мой характер?
10:04:33 26-11-2025
Элен без ребят (10:01:54 26-11-2025) странно, а откуда вы знаете мой характер? ... Амик читаю постоянно.
07:38:20 26-11-2025
Во твари
08:46:34 26-11-2025
Дожили до прорывов.
09:23:58 26-11-2025
Так у нас сейчас доказательная медицина , что хотите?
09:30:10 26-11-2025
Сейчас с введжением новой системы записи по 112 вообще невозможно на прием к врачам попасть, любым! Звонишь, тебе тупо говорят что ты к этой поликлинике не прикреплён, хотя лет 20 в ней обслуживался и буквально пару месяцев назад на приеме у врача был. Говорят, обращайтесь в поликлинику, обращаешься в поликлинику - говорят, что ничего не могут сделать, звоните 112. Какая гнида, чтоб её все болячки взяли, подобное придумала??? Поэтому таких случаев сейчас всё больше будет.
10:33:40 26-11-2025
Аппендицит, между прочим, это всегда кишечные паразиты. Проще говоря, это черви, глисты, разъедающие стенку аппендикса, в результате чего он лопается и случается то, что случилось у парня. Чтобы этого не было, надо соблюдать элементарные меры санитарии, не питаться чёрт знает где и чем и постоянно есть свежий чеснок и лук, которые являются природными средствами против глистов.
10:33:53 26-11-2025
рекомендации принять обезболивающее. - универсальная таблетка, особенно у "специалистов". К сожалению, не первый случай и по разной диагностике.
11:41:31 26-11-2025
Гость (10:33:53 26-11-2025) рекомендации принять обезболивающее. - универсальная таблет...
ага, а еще температуру типо обязательно надо снижать(( затравили уже людей жаропонижающими с младенчества
11:41:53 26-11-2025
Развал системы здравоохранения и отток специалистов в косметологию и платную медицину. Дальше будет только хуже.
13:49:09 26-11-2025
Выпускники мед вузов сдают госы с наушниками. Все, повально. О какой квалификации можно говорить!?
15:12:22 26-11-2025
а надо докторов сразу предупреждать либо мол он жить будет либо вы все за ним всем гуртом пойдете. И предмет некий показать. Тогда бегать будут - платочки подносить