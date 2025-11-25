"Кричал от боли". Парень умер от лопнувшего аппендикса, несмотря на обращения в больницу

После первого обращения в медучреждение и проведенного УЗИ парня отпустили домой

25 ноября 2025

Студент Никита, скончавшийся от перитонита

В Новосибирске 18-летний студент Никита скончался от перитонита, после того как врачи три дня не могли диагностировать острый аппендицит, пишет "КП-Новосибирск". Как отметили родственники погибшего, молодой человек дважды обращался за медицинской помощью, но получал лишь рекомендации принять обезболивающее.

История началась 24 октября, когда у первокурсника НГПУ, изучавшего географию и английский язык, возникли сильные боли в животе. После первого обращения в медучреждение и проведенного УЗИ его отпустили домой.

«Племянник уже просто кричал от боли», – вспоминает тетя погибшего, Елена.

Только 27 октября, при повторном вызове скорой помощи, студента госпитализировали.

«В приемном покое Никита держал брата за руку и сказал: "Мне страшно"», – рассказывает родственница.

Изначально парню ставили диагноз "кишечная непроходимость", но во время операции врачи обнаружили гангренозный аппендицит с перитонитом – аппендикс лопнул, вызвав обширное воспаление.

Несмотря на операцию, спасти молодого человека не удалось – на следующий день он скончался от развившихся осложнений на сердце и почки.

«Когда мы приехали в больницу за вещами, врачи даже не выразили соболезнований. Я как профессионал могу предположить, что из-за обезболивающих могла быть стерта клиническая картина. Но как можно было не заметить острый аппендицит?» – с горечью отмечает Елена, которая сама работает медсестрой.

Родственники погибшего подали заявление в Следственный комитет. В СУ СКР по Новосибирской области подтвердили, что по факту смерти студента проводится проверка.