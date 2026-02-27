Афганистан начал военную операцию в приграничных районах Пакистана
27 февраля 2026, 06:13, ИА Амител
Солдаты на войне / Изображение сгенерировано с помощью нейросети Kandinsky by Sber AI / amic.ru
Минобороны Афганистана объявило о начале военной операции в приграничных районах Пакистана, сообщает TOLOnews.
Боевые действия ведутся в провинциях Нангархар, Нуристан, Кунар, Хост, Пактия и Пактика.
«Захвачены 15 погранпостов, принадлежащих Пакистану», — передает агентство.
В Минобороны Афганистана отметили, что военная операция — это ответ на действия Пакистана. 21 февраля ВС Пакистана нанесли авиаудары по семи лагерям террористов в провинциях Нангархар и Пактия. Власти Афганистана сообщали о десятках жертв среди мирного населения.
