Афганистан начал военную операцию в приграничных районах Пакистана

Захвачены 15 пакистанских погранпостов

27 февраля 2026, 06:13, ИА Амител

Минобороны Афганистана объявило о начале военной операции в приграничных районах Пакистана, сообщает TOLOnews.

Боевые действия ведутся в провинциях Нангархар, Нуристан, Кунар, Хост, Пактия и Пактика.

«Захвачены 15 погранпостов, принадлежащих Пакистану», — передает агентство.

В Минобороны Афганистана отметили, что военная операция — это ответ на действия Пакистана. 21 февраля ВС Пакистана нанесли авиаудары по семи лагерям террористов в провинциях Нангархар и Пактия. Власти Афганистана сообщали о десятках жертв среди мирного населения.