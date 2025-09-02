Концерты, мюзиклы, кукольный спектакль. Куда сходить в Барнауле на этой неделе

Начало учебного года — не повод сидеть дома

02 сентября 2025, 08:00, ИА Амител

Лучшим символом Барнаула респонденты назвали дом под шпилем / Фото: Екатерина Смолихина / amic.ru

Начало учебного года не помешает сходить на самые крутые мероприятия в Барнауле! Amic.ru публикует афишу наиболее ярких событий на эту неделю.

Эстрадный концерт "Песни солдат", 6+

Ко дню окончания Второй мировой войны Музыкальный театр представляет ранее не исполняемую концертную программу. Прозвучат произведения отечественных композиторов на стихи поэтов-фронтовиков времен Второй мировой войны.

3 сентября, 18:30;

Музыкальный театр, пр. Комсомольский, 108;

300 рублей.

Концерт классической музыки "Оркестр при свечах Muse", 6+

Величайшие произведения – от классики до культовых саундтреков – в волшебной атмосфере живого оркестра и тысячи свечей.

6 сентября, 19:00;

ДК "Мотор", ул. Германа Титова, 50а;

2300–4500 рублей.

Мюзикл "Служебный роман", 6+

В статистическом управлении все как всегда: строгая и невзрачная "мымра" Людмила Прокофьевна держит все под контролем, а робкий экономист-статистик Толик Новосельцев никак не может продвинуться по службе. Было принято нестандартное решение: начать ухаживать за неприступной начальницей. Но расчет не оправдался, потому что вмешалась любовь.

6 сентября, 17:00;

Музыкальный театр, пр. Комсомольский, 108;

1100–1700 рублей.

Спектакль-комедия "Принцесса и др", 16+

Это история о несбывшихся мечтах всех участников действа и совершенно разных, не совпадающих мотивациях, которые приводят к анекдотичной развязке, способной рассмешить до слез.

7 сентября, 19:00;

Крепостной театр, ул. Кирова, 51а;

1200 рублей.

Кукольный спектакль "Волк и семеро козлят", 0+

Когда мама-коза – артистка и целыми днями пропадает на репетициях, ее семеро детей легко могут стать добычей для голодного волка.

7 сентября, 11:00;

Театр кукол "Сказка", ул. Пушкина, 41;

300–350 рублей.

