Концерты, мюзиклы, кукольный спектакль. Куда сходить в Барнауле на этой неделе
Начало учебного года — не повод сидеть дома
02 сентября 2025, 08:00, ИА Амител
Начало учебного года не помешает сходить на самые крутые мероприятия в Барнауле! Amic.ru публикует афишу наиболее ярких событий на эту неделю.
Эстрадный концерт "Песни солдат", 6+
Ко дню окончания Второй мировой войны Музыкальный театр представляет ранее не исполняемую концертную программу. Прозвучат произведения отечественных композиторов на стихи поэтов-фронтовиков времен Второй мировой войны.
- 3 сентября, 18:30;
- Музыкальный театр, пр. Комсомольский, 108;
- 300 рублей.
Концерт классической музыки "Оркестр при свечах Muse", 6+
Величайшие произведения – от классики до культовых саундтреков – в волшебной атмосфере живого оркестра и тысячи свечей.
- 6 сентября, 19:00;
- ДК "Мотор", ул. Германа Титова, 50а;
- 2300–4500 рублей.
Мюзикл "Служебный роман", 6+
В статистическом управлении все как всегда: строгая и невзрачная "мымра" Людмила Прокофьевна держит все под контролем, а робкий экономист-статистик Толик Новосельцев никак не может продвинуться по службе. Было принято нестандартное решение: начать ухаживать за неприступной начальницей. Но расчет не оправдался, потому что вмешалась любовь.
- 6 сентября, 17:00;
- Музыкальный театр, пр. Комсомольский, 108;
- 1100–1700 рублей.
Спектакль-комедия "Принцесса и др", 16+
Это история о несбывшихся мечтах всех участников действа и совершенно разных, не совпадающих мотивациях, которые приводят к анекдотичной развязке, способной рассмешить до слез.
- 7 сентября, 19:00;
- Крепостной театр, ул. Кирова, 51а;
- 1200 рублей.
Кукольный спектакль "Волк и семеро козлят", 0+
Когда мама-коза – артистка и целыми днями пропадает на репетициях, ее семеро детей легко могут стать добычей для голодного волка.
- 7 сентября, 11:00;
- Театр кукол "Сказка", ул. Пушкина, 41;
- 300–350 рублей.
