АГИК приглашает хореографические коллективы и солистов на конкурс "Образ — чистый жанр"
В Алтайском институте культуры пройдет международный фестиваль танца
08 апреля 2026, 12:08, ИА Амител
С 24 по 25 апреля 2026 года в Алтайском государственном институте культуры пройдет VIII Международный хореографический фестиваль-конкурс "Образ — чистый жанр". Его задачи — сохранить и развивать чистый жанр в хореографии, найти талантливую молодежь, повысить профессиональный уровень участников и педагогов.
Кто может участвовать?
К участию приглашают хореографические коллективы и солистов, работающих в жанрах классического, бального и народного танца. Конкурс пройдет в трех номинациях. Ансамбли и малые формы представят номера в пяти возрастных категориях, а балетмейстерские работы рассмотрят без возрастных ограничений.
Кто войдет в жюри?
Оценивать участников будут известные российские хореографы.
Среди них:
- доцент кафедры хореографического искусства Сибирского государственного института искусств им. Д. Хворостовского, член Международного союза хореографов, заслуженная артистка Российской Федерации Светлана Кириллова из Красноярска;
- преподаватель кафедры спортивного и современного танца Тюменского государственного института культуры, бронзовый призер открытого чемпионата Франции в личном первенстве, бронзовый призер УрФО, победитель чемпионата Тюменской области, победитель турниров WDSF ("ВиДиЭсЭф"), многократный чемпион мира, Европы и России в составе команды формейшн "Вера", мастер спорта международного класса Наталья Терехова;
- старший преподаватель кафедры хореографии Алтайского государственного института культуры, лауреат международных конкурсов исполнительского и балетмейстерского искусства Олеся Левицкая.
Когда подавать заявку?
Заявки на участие принимают до 19 апреля 2026 года. С положением фестиваля-конкурса можно ознакомиться на сайте.
Победителям присвоят звания лауреатов и дипломантов, а в каждом из трех жанров вручат Гран-при. Для руководителей хореографических коллективов организаторы подготовили мастер-классы и курсы повышения квалификации.
АГИК
Адрес: Барнаул, проспект Ленина, 66
Тел.: +7 (3852) 38‒08‒35
Сайт
Алтайский государственный институт культуры
