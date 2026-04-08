АГИК приглашает хореографические коллективы и солистов на конкурс "Образ — чистый жанр"

В Алтайском институте культуры пройдет международный фестиваль танца

08 апреля 2026, 12:08, ИА Амител erid: 2W5zFHtCKjF

Выступление коллектива / Фото: архив АГИК

С 24 по 25 апреля 2026 года в Алтайском государственном институте культуры пройдет VIII Международный хореографический фестиваль-конкурс "Образ — чистый жанр". Его задачи — сохранить и развивать чистый жанр в хореографии, найти талантливую молодежь, повысить профессиональный уровень участников и педагогов.

Кто может участвовать?

К участию приглашают хореографические коллективы и солистов, работающих в жанрах классического, бального и народного танца. Конкурс пройдет в трех номинациях. Ансамбли и малые формы представят номера в пяти возрастных категориях, а балетмейстерские работы рассмотрят без возрастных ограничений.

Кто войдет в жюри?

Оценивать участников будут известные российские хореографы.

Среди них:

доцент кафедры хореографического искусства Сибирского государственного института искусств им. Д. Хворостовского, член Международного союза хореографов, заслуженная артистка Российской Федерации Светлана Кириллова из Красноярска;

преподаватель кафедры спортивного и современного танца Тюменского государственного института культуры, бронзовый призер открытого чемпионата Франции в личном первенстве, бронзовый призер УрФО, победитель чемпионата Тюменской области, победитель турниров WDSF ("ВиДиЭсЭф"), многократный чемпион мира, Европы и России в составе команды формейшн "Вера", мастер спорта международного класса Наталья Терехова;

старший преподаватель кафедры хореографии Алтайского государственного института культуры, лауреат международных конкурсов исполнительского и балетмейстерского искусства Олеся Левицкая.

Когда подавать заявку?

Заявки на участие принимают до 19 апреля 2026 года. С положением фестиваля-конкурса можно ознакомиться на сайте.

Победителям присвоят звания лауреатов и дипломантов, а в каждом из трех жанров вручат Гран-при. Для руководителей хореографических коллективов организаторы подготовили мастер-классы и курсы повышения квалификации.

