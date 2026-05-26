Выяснилось, почему опасно заносить букет сирени в дом
Весенний букет ухудшит самочувствие всех в помещении
26 мая 2026, 12:43, ИА Амител
Сладкий запах цветков сирени способен раздражать тройничный нерв, сообщает 24СМИ. Вслед за этим человек почувствует спазм, его кровеносные каналы расширятся, начнется головная боль.
На улице природный запах быстро улетучивается. Но в помещении даже несколько срезанных веточек становятся источником активных химических веществ.
«Если в доме живут аллергики, эти цветы особенно не рекомендуется приносить с улицы. Чем меньше помещение и насыщеннее воздух ароматом, тем сильнее будет болеть голова», — пишет издание.
Самую серьезную опасность для аллергиков представляют растения с густым сладким запахом. Кроме сирени, в этом списке есть гиацинты, лилии и черемуха.
Полезные факты
В состав запаха сирени входят больше 30 летучих соединений, среди них есть линалоол и терпинеол. Именно эти вещества раздражают тройничный нерв и запускают сосудистые реакции.
Женщины страдают от мигрени из-за сладкого аромата растений в три раза чаще мужчин. Это связано с гормональными особенностями и повышенной чувствительностью к запахам.
Сирень относится к семейству маслиновых, куда входят олива, ясень и жасмин. Последний тоже может вызывать головокружение в душных комнатах.
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