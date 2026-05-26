Весенний букет ухудшит самочувствие всех в помещении

26 мая 2026, 12:43, ИА Амител

Сирень в Барнауле / Фото: amic.ru

Сладкий запах цветков сирени способен раздражать тройничный нерв, сообщает 24СМИ. Вслед за этим человек почувствует спазм, его кровеносные каналы расширятся, начнется головная боль.

На улице природный запах быстро улетучивается. Но в помещении даже несколько срезанных веточек становятся источником активных химических веществ.

«Если в доме живут аллергики, эти цветы особенно не рекомендуется приносить с улицы. Чем меньше помещение и насыщеннее воздух ароматом, тем сильнее будет болеть голова», — пишет издание.

Самую серьезную опасность для аллергиков представляют растения с густым сладким запахом. Кроме сирени, в этом списке есть гиацинты, лилии и черемуха.

Полезные факты

В состав запаха сирени входят больше 30 летучих соединений, среди них есть линалоол и терпинеол. Именно эти вещества раздражают тройничный нерв и запускают сосудистые реакции.

Женщины страдают от мигрени из-за сладкого аромата растений в три раза чаще мужчин. Это связано с гормональными особенностями и повышенной чувствительностью к запахам.

Сирень относится к семейству маслиновых, куда входят олива, ясень и жасмин. Последний тоже может вызывать головокружение в душных комнатах.