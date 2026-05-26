Как рост НДС изменил потребительские привычки россиян?

СберИндекс изучил, как в первом квартале 2026 года изменились потребительские расходы

26 мая 2026, 14:40, ИА Амител erid: 2W5zFGDrVUm

Продукты, магазин / Изображение сгенерировано "Шедеврум" от ИИ YandexART / amic.ru

СберИндекс (входит в экосистему Сбера) проанализировал траты россиян после повышения базовой ставки налога на добавленную стоимость (НДС) до 22%. В первом квартале 2026 года структура расходов заметно изменилаcь. Исследование подготовили к Петербургскому международному экономическому форуму.

Цены меняют привычки покупателей

В категориях, которых коснулось повышение ставки, россияне стали покупать меньше привычных товаров и услуг. При этом доля расходов выросла там, где цены поднялись сильнее.

Так, салоны красоты и спа прибавили 0,03 процентного пункта (п.п.) при росте цен на 12%. Развлечения также выросли на 0,03 п.п., цены в этой категории поднялись на 14%. Потребление контента увеличило долю на 0,2 п.п. при росте цен на 7%.

Часть направлений, где цены росли не так заметно, наоборот, потеряла долю в бюджете. Товары для красоты и здоровья снизились на 0,1 п.п. при росте цен на 5%, строительство и ремонт — на 0,5 п.п. при росте на 2%.

Продукты чаще покупают онлайн

Изменения затронули и базовые категории. Доля трат на медицинские услуги выросла на 0,05 п.п., цены здесь поднялись на 12%. Средний чек за одно посещение клиники увеличился на 20%, но число визитов сократилось на 14%.

В продовольственных магазинах доля расходов снизилась на 1,4 п.п., хотя продукты подорожали на 5%. При этом россияне активнее покупали еду в интернете: онлайн-расходы выросли на 6,6%, а в обычных магазинах — на 2,8%.

Маркетплейсы забрали часть расходов

Маркетплейсы также повлияли на структуру трат. В первом квартале 2026 года их доля выросла на 4,5 п.п., тогда как за тот же период 2025 года — на 2,4 п.п.

Из-за роста онлайн-площадок снизились траты в офлайн-магазинах одежды и обуви, бытовой техники, мебели, товаров для интерьера, ювелирных изделий, часов и спорттоваров.

Сильнее всего расходы на товары и услуги выросли в Чукотском автономном округе — на 16%. В Республике Алтай рост составил 13%, в Хабаровском крае и Волгоградской области — по 12%. Минимальный рост — 5% — зафиксировали в Ивановской, Вологодской, Самарской областях и Республике Коми.

ПАО Сбербанк, ИНН 7707083893

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