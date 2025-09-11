Акция "День донора" пройдет в Баевском районе 16 сентября

Всем допущенным к донации полагается денежная компенсация

11 сентября 2025, 11:30, ИА Амител

Донорство крови / Фото: Минздрав Алтайского края

В Баевском районе Алтайского края 16 сентября пройдет день донора. Об этом сообщает Telegram-канал "Баевский Голос".

Забор крови будут проводить специалисты Алтайского краевого центра крови. Прием доноров состоится в районном Доме культуры с 08:30 до 11:30.

«Для участников сохраняются стандартные требования. У доноров должна быть отметка о прохождении флюорографии и заключение врачей – терапевта, дерматолога и инфекциониста. Одним из условий допуска является уровень гемоглобина: не ниже 120 г/л – для женщин и 130 г/л – для мужчин», – отметила заведующая поликлиникой Баевской ЦРБ Инна Васильевна Андрейченко.

При себе необходимо иметь паспорт, СНИЛС и полис обязательного медицинского страхования.

Всем допущенным к донации предоставляется денежная компенсация в размере 861 рубля, сок, а также два дополнительных оплачиваемых выходных дня.