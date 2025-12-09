Спасатели предупредили о риске лавин в районе, где пропала семья Усольцевых

Снежные лавины могут сходить в Ермаковском и Курагинском районах Красноярского края

09 декабря 2025, 14:00, ИА Амител

Снежная лавина / Фото: unsplash.com

В Красноярском крае сохраняется риск схода снежных лавин в тех районах, где бесследно пропала семья Усольцевых. Как сообщил представитель краевого учреждения "Спасатель" Александр Якимов, опасность существует на юге региона – в Ермаковском и Курагинском районах, пишет aif.ru.

«В такие периоды, во время снегопадов и плохой погоды, мы просим туристов избегать походов в горы», – подчеркнул Якимов.

Он напомнил, что перед выходом на маршрут необходимо регистрироваться в местном органе МЧС и внимательно следить за изменением погоды.

Ранее друг пропавшего Сергея Усольцева, исследователь Валентин Дегтярев, высказывал противоположное мнение, предполагая, что в гибели семьи виновно третье лицо, действовавшее из корыстных побуждений. Семья из трех человек исчезла 28 сентября во время похода к скале Буратинка в Красноярском крае, и, несмотря на масштабные поиски, их следов до сих пор не обнаружено.