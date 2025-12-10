В Бийске бригада скорой застряла в снежном плену по пути на вызов

Пациент получил помощь вовремя и был доставлен в больницу

10 декабря 2025, 08:30, ИА Амител

В Бийске машина скорой помощи застряла в сугробах по пути к пациенту. Инцидент произошел на улице 2-й Больничный взвоз, где автомобиль увяз в глубоком снегу, сообщили на ССМП Бийска.

Фельдшер оперативно уведомила старшего врача, после чего диспетчеры сразу направили на адрес другую бригаду. В итоге пациент получил помощь вовремя и был доставлен в больницу.

Тем временем застрявший автомобиль медиков не оставили без поддержки. На его освобождение ушло около 40 минут. В работах участвовали сотрудники полиции, МЧС и дорожных служб, которые совместно помогли вытянуть машину из снежной ловушки.

Ранее в Косихинском районе спасатели МЧС вытащили из снежного плена легковой автомобиль, в котором находилась семья с ребенком.