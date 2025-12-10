В Бийске бригада скорой застряла в снежном плену по пути на вызов
Пациент получил помощь вовремя и был доставлен в больницу
10 декабря 2025, 08:30, ИА Амител
В Бийске машина скорой помощи застряла в сугробах по пути к пациенту. Инцидент произошел на улице 2-й Больничный взвоз, где автомобиль увяз в глубоком снегу, сообщили на ССМП Бийска.
Фельдшер оперативно уведомила старшего врача, после чего диспетчеры сразу направили на адрес другую бригаду. В итоге пациент получил помощь вовремя и был доставлен в больницу.
Тем временем застрявший автомобиль медиков не оставили без поддержки. На его освобождение ушло около 40 минут. В работах участвовали сотрудники полиции, МЧС и дорожных служб, которые совместно помогли вытянуть машину из снежной ловушки.
Ранее в Косихинском районе спасатели МЧС вытащили из снежного плена легковой автомобиль, в котором находилась семья с ребенком.
Я не понял, водила хотел на газельке по лестнице подняться до пациента?
09:45:18 10-12-2025
Толпой героически выталкивали машину. А может надо было чиновников туда выгнать толкать, которые отвечают за уборку улиц ? Были бы улицы почищены и героизм бы не понадобился
10:02:04 10-12-2025
О, сегодня утром этот ролик показали по федеральному каналу!
Однако, я тоже не понял, как газелька оказалась в том месте у самой лестницы, разве что занесло