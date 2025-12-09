НОВОСТИПроисшествия

Омич так не хотел платить алименты, что спрятался от приставов в диване

Мужчина должен был выплачивать деньги на содержание сына

09 декабря 2025, 16:35, ИА Амител

Судебный пристав / Фото Андрей Луковский / amic.ru
В Омской области нерадивому отцу не удалось обмануть систему, спрятавшись в диване, чтобы избежать выплаты алиментов, сообщает Telegram-канал "112".

Житель Любинского района полностью игнорировал своего 14-летнего ребенка. Мало того, что он не поддерживал связь с сыном, так еще и уклонялся от уплаты алиментов. Сначала его привлекали к административной ответственности, но это не принесло результатов. В итоге было возбуждено уголовное дело.

Когда приставы прибыли для задержания, его спутница утверждала, что мужчина внезапно исчез и неизвестно, когда вернется. Однако опытные сотрудники тщательно осмотрели дом. Разыскиваемый должник был обнаружен внутри дивана в самой дальней комнате.

Ему пришлось покинуть свое укрытие и ознакомиться с документами дела. После чего он был доставлен в суд, который назначил ему обязательные работы. Из его скромной заработной платы будут удерживаться средства в счет погашения долга перед сыном.

Деньги / Фото: Екатерина Смолихина / amic.ru

В Госдуме предложили установить минимальный размер алиментов

Законопроект предусматривает фиксированные выплаты на детей: от 50 до 100% от прожиточного минимума в зависимости от количества детей
Комментарии 2

Avatar Picture
Гость

17:35:10 09-12-2025

Наверное начали забирать имущество в счет долга и вынесли диван- а там сюрприз.

  7 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

18:09:58 09-12-2025

не хотел дядя что-бы на его деньги жена билеты на Стаса Михайлова покупала

  -2 Нравится
Ответить
