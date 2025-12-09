В зоопарке Барнаула состоится дефиле с моделями в искусственном мехе

Самой юной модели всего четыре года

09 декабря 2025, 21:30, ИА Амител

Енот из барнаульского зоопарка / Фото: amic.ru

Барнаульский зоопарк "Лесная сказка" объявил о проведении модного показа, который призван напомнить: мода не должна требовать жертв. На подиум выйдут модели, демонстрирующие одежду исключительно из искусственного меха.

В зоопарке отмечают, что все больше людей отказываются от натурального меха, а крупные модные бренды делают ставку на экологичность и этичное производство. Организаторы решили наглядно показать, что стильные вещи могут быть полностью безопасными для животных.

Показ в "Лесной сказке" будет сопровождаться музыкальной программой, а участие в нем примут сами барнаульцы. Самой юной модели всего четыре года. Специальным гостем станет местный дизайнер Елена Воронкова, которая представит авторские изделия из искусственного меха.

Дефиле пройдет 13 декабря в 13:00 на территории зоопарка.

Ранее в барнаульском зоопарке появился новый обитатель – зубр. Директор "Лесной сказки" Сергей Писарев пояснял, что животное оказалось в столице Алтайского края в рамках проекта по сохранению редких и исчезающих видов.