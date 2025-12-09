Студент на Алтае ответит в суде за взлом "Госуслуг" ради микрозаймов

Правоохранители изъяли у него 630 sim-карт, а общую сумму ущерба от его действий оценили в 600 тыс. рублей

09 декабря 2025, 11:34, ИА Амител

Студент-мошенник / Фото: "МВД Медиа"

В Алтайском крае завершилось расследование в отношении 19-летнего студента, который взламывал "Госуслуги" для оформления кредитов, сообщает "МВД Медиа".

Дело о 20 эпизодах мошенничества велось в Барнауле, а молодой человек является жителем Тобольска и учится на втором курсе одного из тюменских вузов. Просто жертвами его афер стали в том числе и жители Алтайского края.

Мошенник / Фото: "МВД Медиа"

Как установили следователи МВД, с сентября 2024 года по январь 2025-го студент оформлял кредиты на россиян без их ведома, забирая деньги себе. Для этого он приобретал чужие sim-карты и вычислял, какие номера хозяева не отвязали от личных кабинетов на "Госуслугах".

«Злоумышленник взламывал связанные с ними аккаунты в интернет-сервисе, брал оттуда персональные данные и пользовался ими для оформления кредитов в микрофинансовых организациях. Для похищения займов он задействовал посредников-дропперов и криптокошельки», – сообщает полицейский портал.

Дома у фигуранта нашли 630 sim-карт, ноутбук, множество мобильных телефонов и банковских карт. А общая сумма ущерба от его действий оценивается в 600 тыс. рублей.

Обвинение ему предъявили по ч. 3 ст. 272 (неправомерный доступ к компьютерной информации), п. "в", "г" ч. 3 ст. 158 ("Крупная кража с банковского счета"), ч. 2 ст. 159 ("Мошенничество, совершенное группой лиц по предварительному сговору, с причинением значительного ущерба"). Материалы дела направлены в суд. Парень находится под подпиской о невыезде.

