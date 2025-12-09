Киркоров, Пресняков и Подольская выступили в защиту Ларисы Долиной

Артисты резко осудили коллег и публику за хейт в адрес певицы, назвав такую реакцию "бесчеловечной" и предупредив, что "вселенная возвращает бумерангом"

09 декабря 2025, 14:35, ИА Амител

Лариса Долина / Кадр из программы "Пусть говорят" на Первом канале

Владимир Пресняков, Наталья Подольская и Филипп Киркоров публично вступились за Ларису Долину, на которую обрушилась волна травли из-за истории с квартирой. Коллеги не только призвали публику к милосердию, но и резко раскритиковали тех, кто позволяет себе "наживаться на горе", пишет "СтарХит".

«Мы хотим сделать заявление и попросить людей о человечности. То, что сейчас происходит с Ларисой Александровной, это бесчеловечно», – заявила Подольская.

Пресняков добавил, что все, кто издевается над певицей, получат "обратку" от вселенной, и раскритиковал коллег по шоу-бизнесу:

«Для меня открылось очень много мерзких людей, которые на эту тему возбухают… Это как раз и наши коллеги».

Филипп Киркоров выразил уверенность, что Долина справится с ситуацией, и призвал не быть жестокими: "Кто не ошибается, тот не живет".

Артисты подчеркнули, что вместо того, чтобы "топить" человека в беде, его нужно защитить.

Напомним, певица продала свою квартиру в Москве Полине Лурье за 112 млн рублей, а затем заявила, что попала под влияние мошенников. Долина сказала, что стала жертвой мошенников и подписала договор под влиянием третьих лиц. В марте 2025 года Хамовнический суд Москвы удовлетворил иск Долиной к покупательнице. В итоге Лурье осталась без квартиры и денег.