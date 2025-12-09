Киркоров, Пресняков и Подольская выступили в защиту Ларисы Долиной
Артисты резко осудили коллег и публику за хейт в адрес певицы, назвав такую реакцию "бесчеловечной" и предупредив, что "вселенная возвращает бумерангом"
09 декабря 2025, 14:35, ИА Амител
Владимир Пресняков, Наталья Подольская и Филипп Киркоров публично вступились за Ларису Долину, на которую обрушилась волна травли из-за истории с квартирой. Коллеги не только призвали публику к милосердию, но и резко раскритиковали тех, кто позволяет себе "наживаться на горе", пишет "СтарХит".
«Мы хотим сделать заявление и попросить людей о человечности. То, что сейчас происходит с Ларисой Александровной, это бесчеловечно», – заявила Подольская.
Пресняков добавил, что все, кто издевается над певицей, получат "обратку" от вселенной, и раскритиковал коллег по шоу-бизнесу:
«Для меня открылось очень много мерзких людей, которые на эту тему возбухают… Это как раз и наши коллеги».
Филипп Киркоров выразил уверенность, что Долина справится с ситуацией, и призвал не быть жестокими: "Кто не ошибается, тот не живет".
Артисты подчеркнули, что вместо того, чтобы "топить" человека в беде, его нужно защитить.
Напомним, певица продала свою квартиру в Москве Полине Лурье за 112 млн рублей, а затем заявила, что попала под влияние мошенников. Долина сказала, что стала жертвой мошенников и подписала договор под влиянием третьих лиц. В марте 2025 года Хамовнический суд Москвы удовлетворил иск Долиной к покупательнице. В итоге Лурье осталась без квартиры и денег.
14:42:30 09-12-2025
То, что сейчас происходит с Ларисой Александровной, это бесчеловечно»----- А "кидать" покупателей квартиры это значит "человечно". Вернула бы деньги сразу или решили полюбовно и не было бы эффекта Долиной и не было бы негатива. А у нас как всегда "народ не тот"(
16:39:10 09-12-2025
ВВП (14:42:30 09-12-2025) То, что сейчас происходит с Ларисой Александровной, это бесч... Какая идеология в стране, таковы жители этой страны. Истина, как древний мир.
14:53:34 09-12-2025
Подельники поди
14:59:38 09-12-2025
Господин Пресняков, а Долиной "обратка" не грозит? Она избранная?
16:05:11 09-12-2025
Гость (14:59:38 09-12-2025) Господин Пресняков, а Долиной "обратка" не грозит? Она избра... Да какой он господин то?((((
15:36:57 10-12-2025
Гость (16:05:11 09-12-2025) Да какой он господин то?(((( ...
Историческая справка.Раньше,в царское время,выпимшие граждане,выйдя из ресторана предлагали коллективу:"Господа,а не поехать ли нам к певичкам или актрисочкам?"
15:08:41 09-12-2025
Одним мёдом мазаны
16:37:16 09-12-2025
Гость (15:08:41 09-12-2025) Одним мёдом мазаны ... Медом мазаны? Может другой синоним, с которым сантехники работают?
15:18:15 09-12-2025
Трое против 145 млн населения России) ну ну )
15:31:58 09-12-2025
Гость (15:18:15 09-12-2025) Трое против 145 млн населения России) ну ну ) ... "Одим словом румын"
15:03:50 10-12-2025
Гость (15:31:58 09-12-2025) "Одим словом румын"... Вроде венгр.Но чувствуется:европеец.
15:36:23 09-12-2025
Гость (15:18:15 09-12-2025) Трое против 145 млн населения России) ну ну ) ... Ждём решения верховного суда, если будет обратка, эти опять споют "Я опять зашёл не вту дверь"
15:06:27 10-12-2025
ВВП (15:36:23 09-12-2025) Ждём решения верховного суда, если будет обратка, эти опять ...
А кто у нас юристы?Вспоминается роль Зиновия Герда в фильме "Воры в законе".
15:09:01 10-12-2025
ВВП (15:36:23 09-12-2025) Ждём решения верховного суда, если будет обратка, эти опять ...
Ваш звонок очень важен,оставайтесь на линии.
15:44:13 09-12-2025
Гость (15:18:15 09-12-2025) Трое против 145 млн населения России) ну ну ) ... Какая потрясающая организация травли! Прямо как на украине митинги за НАБУ. Никакие социальные проблемы, ни бусификация, ничего не могло вызвать протестных настроений украинцев. Но как только извне срежиссировали акцию в поддержку НАБУ, тут же закупились картонки, маркеры и толпы молодежи в едином порыве вышли на улицу. Так и у нас. Законы, позволяющие отнимать банкам квартиры у добросовестных покупателей при объявлении продавца банкротом, ваши 145 млн ( каждого на улице опросили?) народа приветствует, а вот если решение в пользу частного лица Долиной, то мало отнять деньги и квартиру, а как здесь советовали некоторые комментаторы, «бабок необходимо садить в СИЗО и там отбивать почки».
15:46:21 09-12-2025
Гость (15:18:15 09-12-2025) Трое против 145 млн населения России) ну ну ) ...
Пусть лучше делом докажут свою преданность Ларисе - купят у неё по очереди её квартиру ;)
15:30:47 09-12-2025
А нас то кто защитит ..?
15:55:54 09-12-2025
Ну ладно филька- прости...., пиарится, ну эти то парочка бездарностей, куда?
16:04:29 09-12-2025
из-за одной вонючей квартиры, которую долина жопит, теперь тысячи людей с кредитами и долгами
выиграла суд? радостно ей было?
пусть радуется , все вместе новый год отмечают
бумеранг как раз долиной прилетел
а надо то было просто выехать из квартиры и сказать:
Спасибо, что взял деньгами !!!
16:10:56 09-12-2025
если такие сердобольные - пусть скинутся ей на новую квартирку
18:26:53 09-12-2025
Гость (16:10:56 09-12-2025) если такие сердобольные - пусть скинутся ей на новую квартир... У нее эта не последняя квартира, еще штук 5 есть.
16:15:21 09-12-2025
Да, всех подробностей не знаем, просветите - почему Долина обманулась на 300 (320?) млн, почему Лурье без квартиры, судьи по какому закону судили? Или Киркоров всё знает!
16:18:34 09-12-2025
Видимо, других способов напомнить о себе не осталось.
16:19:59 09-12-2025
Румынское чудо в перьях пропагандирует нетрадиционность и должно быть забанено.
16:46:55 09-12-2025
Вся троица не из бедных. Если так жалко кудельманиху, так скинтесь втихаря, дайте ей возможность вернуть деньги, а то она бедная, денег у неё нет. Это вместо того, чтобы публиковать письмо в защиту.
17:13:41 09-12-2025
Филя опять не в ту дверь зашел, ничему жизнь не учит.
15:29:48 10-12-2025
ыть (17:13:41 09-12-2025) Филя опять не в ту дверь зашел, ничему жизнь не учит.... Раньше Болгария продовала в СССР помидоры бочками и банками.А сейчвс средненькие помидорчики,но по пять евро.Те,которые раньше были в банках... А сейчас,так себе помидорчики.Всем ес кушают.
17:27:04 09-12-2025
Артисты резко осудили коллег и публику за хейт в адрес певицы, назвав такую реакцию "бесчеловечной" и предупредив, что "вселенная возвращает бумерангом"
Вот бабкескрамерше и прилетел бумеранг
17:53:23 09-12-2025
"вселенная возвращает бумерангом"
01:34:06 10-12-2025
А откуда они про вселенную что-то знают?
15:00:28 10-12-2025
Ну с филлипом-то понятно:он венгр.
15:09:26 10-12-2025
Гость (15:00:28 10-12-2025) Ну с филлипом-то понятно:он венгр.... Поправка: "Европейский ВЕНГР")))