Песков: Кремль фиксирует большое количество обращений от детей на фоне блокировки Roblox
Обращения касаются самой игры и реакции на ее блокировку
09 декабря 2025, 21:00, ИА Амител
Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков подтвердил, что в Кремль поступает большое количество обращений от детей после блокировки Roblox в России, пишет Telegram-канал "Кровавая барыня".
Журналисты попросили его оценить заявление Екатерины Мизулиной о том, что российские дети якобы возмущены из-за недоступности игры и даже пишут о желании уехать из страны. Песков уточнил, что подобных сообщений об отъезде в Кремле не видели.
«Нет, мы этой информацией не владеем. Хотя я могу подтвердить, что действительно очень много детских обращений по этой теме. Они есть. Дети об этом пишут. Я имею в виду, не об отъезде они пишут. А вот об этой игре. Она фигурирует», – отметил представитель президента.
По словам Пескова, обращений действительно много, но касаются они исключительно самой игры и реакции на ее блокировку.
Ранее глава Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина сообщила, что получила 63 тысячи обращений от школьников, студентов и их родителей после блокировки игры Roblox в России.
21:54:31 09-12-2025
У подростков-игроманчиков ломка
00:32:08 10-12-2025
Ну кому помешало то что дети играют в игру, кому мы так мешаем, что нам все блокируют.
10:48:07 10-12-2025
в кс2 много ребятишек 5-10 лет, есть подростки. Но и были даже дети 3х лет - разговаривают кое как, но зато матерятся уже отборно! Лучше, чем взрослые...
12:46:11 10-12-2025
Пусть играют в игры, разработанные отечественными программистами. В тот же тетрис...