Песков: Кремль фиксирует большое количество обращений от детей на фоне блокировки Roblox

Обращения касаются самой игры и реакции на ее блокировку

09 декабря 2025, 21:00, ИА Амител

Ребенок за компьютером / Изображение сгенерировано ИИ ChatGPT / amic.ru

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков подтвердил, что в Кремль поступает большое количество обращений от детей после блокировки Roblox в России, пишет Telegram-канал "Кровавая барыня".

Журналисты попросили его оценить заявление Екатерины Мизулиной о том, что российские дети якобы возмущены из-за недоступности игры и даже пишут о желании уехать из страны. Песков уточнил, что подобных сообщений об отъезде в Кремле не видели.

«Нет, мы этой информацией не владеем. Хотя я могу подтвердить, что действительно очень много детских обращений по этой теме. Они есть. Дети об этом пишут. Я имею в виду, не об отъезде они пишут. А вот об этой игре. Она фигурирует», – отметил представитель президента.

По словам Пескова, обращений действительно много, но касаются они исключительно самой игры и реакции на ее блокировку.

Ранее глава Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина сообщила, что получила 63 тысячи обращений от школьников, студентов и их родителей после блокировки игры Roblox в России.