Парит и "засыпает". Река Обь в Барнауле нехотя сковывается льдом
20-градусные морозы нагрянули в регион
10 декабря 2025, 07:00, ИА Амител
Река Обь в декабре 2025 / Фото: Екатерина Смолихина / amic.ru
В Барнауле река Обь постепенно, даже нехотя, готовится к "зимнему сну". В этом году ледостав на реке вновь задерживается, а сильные морозы, пришедшие в регион, делают свое дело: в последние дни река красиво парит – мелкие участки льда покрывают ее поверхность.
Как ранее писал amic.ru, ледостав на Оби традиционно наступает в ноябре, однако, как и в предыдущие годы, этот процесс происходит все позже из-за изменений климата. В прошлом году ледостав на реке Оби зафиксировали 9 декабря и, судя по всему, в 2025 году этот рекорд побит.
