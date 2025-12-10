Парит и "засыпает". Река Обь в Барнауле нехотя сковывается льдом

20-градусные морозы нагрянули в регион

10 декабря 2025, 07:00, ИА Амител

Река Обь в декабре 2025 / Фото: Екатерина Смолихина / amic.ru

В Барнауле река Обь постепенно, даже нехотя, готовится к "зимнему сну". В этом году ледостав на реке вновь задерживается, а сильные морозы, пришедшие в регион, делают свое дело: в последние дни река красиво парит – мелкие участки льда покрывают ее поверхность.

Как ранее писал amic.ru, ледостав на Оби традиционно наступает в ноябре, однако, как и в предыдущие годы, этот процесс происходит все позже из-за изменений климата. В прошлом году ледостав на реке Оби зафиксировали 9 декабря и, судя по всему, в 2025 году этот рекорд побит.