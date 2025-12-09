НОВОСТИПроисшествия

Лариса Долина прошла психиатрическую экспертизу из-за дела о квартире

Результаты экспертизы не разглашаются

09 декабря 2025, 17:35, ИА Амител

Лариса Долина / Фото: Страница во "ВКонтакте"
Артистка Лариса Долина прошла психолого-психиатрическое обследование. Информацию об этом передает ТАСС, ссылаясь на судебные материалы.

Процедура связана с разбирательством по факту реализации ее апартаментов летом 2024 года более чем за 100 миллионов рублей. Заключив соглашение с покупательницей Полиной Лурье, исполнительница перевела средства мошенникам. Осознав обман, Долина подала иск в судебные органы с целью аннулирования договора купли-продажи. Три судебные инстанции (Хамовнический суд, Мосгорсуд и Второй кассационный суд) поддержали исковое заявление и вернули недвижимость законной владелице.

В документах указано: «Заключения судебно-психолого-психиатрической экспертизы, проведенной в рамках уголовного производства, не были опровергнуты. Ходатайств о назначении дополнительной экспертизы со стороны Лурье не поступало».

Результаты экспертного заключения не разглашаются.

По данным ТАСС, в момент совершения сделки певица была убеждена, что участвует в спецоперации правоохранительных органов по задержанию опасных преступников.

Лариса Долина / Кадр из программы

Avatar Picture
Гость

17:47:49 09-12-2025

Я так думаю, что есть два путя: 1. если реституции не будет , то врчачи сделали вывод, что она дура. 2. если если покупательнице деньги вернут, то ... умная. Хотя, ... по любому, я думаю, что умной назвать нельзя.

  19 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

17:50:08 09-12-2025

Если отпустили, зачит не буйная.
А результаты не разглашают, значит есть чего скрывать.

  30 Нравится
Ответить
Avatar Picture
ВВП

06:08:21 10-12-2025

Гость (17:50:08 09-12-2025) Если отпустили, зачит не буйная.А результаты не разглаша... Вопрос к экспертам: "Её можно выпускать на сцену, зрителей не покусает?"

  6 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Барнаулец

17:59:39 09-12-2025

Мозг не обнаружен!!!

  20 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

18:39:24 09-12-2025

Барнаулец (17:59:39 09-12-2025) Мозг не обнаружен!!! ... А вот и не угадали! Совесть не обнаружили...

  10 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Олег

18:17:49 09-12-2025

Бред всё это - прикрытитие.
Какой вопрос эксперту ставили - она вообще не в себе или только когда деньги берет?

  19 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

18:19:14 09-12-2025

Факт интересен тем, что доверенное лицо Путина направляют на психолого-психиатрическое обследование.

  27 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

19:32:34 09-12-2025

Гость (18:19:14 09-12-2025) Факт интересен тем, что доверенное лицо Путина направляют на... Как нам теперь с этим жить ?

  -1 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

18:31:11 09-12-2025

Кровь какой национальности течет у неё по венам?

  -7 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

20:17:52 09-12-2025

Гость (18:31:11 09-12-2025) Кровь какой национальности течет у неё по венам? ... ты не знашь?

  3 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

01:07:47 11-12-2025

Гость (20:17:52 09-12-2025) ты не знашь?...
Я одессит,я из Одессы,здрасте,хочу прислать вам маленький привет.Буба Косторский,оригинальный куплетист

  0 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Элен без ребят

20:47:50 09-12-2025

Гость (18:31:11 09-12-2025) Кровь какой национальности течет у неё по венам? ... а какое это имеет значение?

  -5 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

19:27:54 09-12-2025

Да нормально у неё с психикой. Холодный спокойный расчет.

  7 Нравится
Ответить
Avatar Picture
гость

21:26:03 09-12-2025

У неё две болезни как у всех таких как она: жадность и звёздность. Напялят корону, уже смотреть тошно и корона криво сидит, а всё одно-я звездень.

  15 Нравится
Ответить
