Лариса Долина прошла психиатрическую экспертизу из-за дела о квартире

Результаты экспертизы не разглашаются

09 декабря 2025, 17:35, ИА Амител

Лариса Долина / Фото: Страница во "ВКонтакте"

Артистка Лариса Долина прошла психолого-психиатрическое обследование. Информацию об этом передает ТАСС, ссылаясь на судебные материалы.

Процедура связана с разбирательством по факту реализации ее апартаментов летом 2024 года более чем за 100 миллионов рублей. Заключив соглашение с покупательницей Полиной Лурье, исполнительница перевела средства мошенникам. Осознав обман, Долина подала иск в судебные органы с целью аннулирования договора купли-продажи. Три судебные инстанции (Хамовнический суд, Мосгорсуд и Второй кассационный суд) поддержали исковое заявление и вернули недвижимость законной владелице.

В документах указано: «Заключения судебно-психолого-психиатрической экспертизы, проведенной в рамках уголовного производства, не были опровергнуты. Ходатайств о назначении дополнительной экспертизы со стороны Лурье не поступало».

Результаты экспертного заключения не разглашаются.

По данным ТАСС, в момент совершения сделки певица была убеждена, что участвует в спецоперации правоохранительных органов по задержанию опасных преступников.