Новый этап обновления местного самоуправления начали в Алтайском крае

Теперь муниципалитетам предстоит выбрать систему – одноуровневую или смешанную

09 декабря 2025, 17:15, ИА Амител

Заседание Совета АКЗС / Фото: пресс-служба АКЗС

В Алтайском крае продолжают обновление системы местного самоуправления. В 2025 году решением регионального парламента изменили способ избрания глав муниципальных образований. В 2026-м предстоит работа по перераспределению полномочий. Об этом на заседании Совета АКЗС по взаимодействию с представительными органами власти рассказал вице-спикер краевого парламента Денис Голобородько.

Изменения в организации местного самоуправления

Денис Голобородько предложил сформировать четкую позицию по выбору системы территориальной организации местного самоуправления в муниципалитетах. Все муниципальные образования должны выразить свое мнение о том, какую систему управления они хотят внедрить.

В настоящее время в Алтайском крае сохраняется как районный, так и поселенческий уровень местного самоуправления. Одновременно несколько территорий уже перешли на одноуровневую систему, образовав муниципальные округа. В связи с этим региону предстоит внести изменения в законодательство, определив оптимальную модель управления для каждой территории.

Мнения муниципалитетов

Рабочая группа, созданная в Алтайском Заксобрании для проработки изменений в законодательство, изучала мнения муниципалитетов. По результатам опроса из 69 представительных органов муниципальных образований (дум и советов депутатов) 44 высказались за переход на одноуровневую систему управления, в то время как 25 поддержали смешанную модель. А среди глав городов и районов 50 высказались за одноуровневую модель, а 19 – за смешанную.

Несмотря на то, что большинство выбрали одноуровневую систему, Денис Голобородько подчеркнул, что важно учитывать мнение каждого муниципалитета. Модели управления – это вопрос, который должен решать сам муниципалитет, ориентируясь на свои особенности и потребности.

«Как и говорил раньше, выбор модели управления – это дело территорий. Именно на него мы будем опираться при разработке законопроекта, в котором будет определена оптимальная модель для каждого муниципалитета», – отметил вице-спикер.

Заседание Совета АКЗС / Фото: пресс-служба АКЗС

Распределение полномочий

Теперь представительным органам будет нужно сформировать свою позицию по каждому муниципалитету. Это необходимо, чтобы определить, как будут распределяться полномочия между уровнями власти, а также как обеспечить эффективную жизнедеятельность населения в разных территориях.

«Наша задача – распределить полномочия так, чтобы возможности городов и районов соответствовали возложенной на них ответственности, чтобы были ресурсы для их исполнения», – подчеркнул Денис Голобородько.

По его словам, необходимо сделать так, чтобы внутренние изменения в системе управления не создавали неудобств для жителей.

