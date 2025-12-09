"Вряд ли он нормальный". Соседи рассказали об убийце матери и сына в Подмосковье
После убийства мужчина попытался инсценировать ограбление
09 декабря 2025, 11:00, ИА Амител
В подмосковных Котельниках следствие устанавливает все детали жестокого убийства женщины и ее шестилетнего сына. По предварительной версии, 32-летний сосед, которого раздражали постоянный топот и крики ребенка сверху, в порыве ярости ворвался в квартиру и забил обоих до смерти. После этого он попытался скрыть следы, инсценировав ограбление.
Тела жертв обнаружил сосед, сообщает 360.ru. Он увидел приоткрытую дверь и бурые пятна в коридоре, после чего вызвал полицию. Подозреваемого задержали по месту жительства в течение нескольких часов. По данным источника, орудием убийства мог стать слесарный молоток.
Мать задержанного, Надежда, в разговоре с журналистами описала сына как спокойного, непьющего человека, который ранее жаловался участковому на шум от соседей и даже писал заявление.
В то же время жильцы дома шокированы произошедшим, а один из соседей прямо заявил: "Вряд ли он нормальный человек". Также, по словам другого соседа, у подозреваемого в квартире было как в лаборатории: чисто и все по полочкам, подписаны все коробки.
довели мужика...
14:05:06 09-12-2025
Гость (11:40:43 09-12-2025) довели мужика...... живите в землянках, психопаты нервные
15:15:11 09-12-2025
Гость (14:05:06 09-12-2025) живите в землянках, психопаты нервные... Ну вот как раз в землянку и переедут те кто создавал шум и не реагировал на замечания.
15:34:04 09-12-2025
Гость (15:15:11 09-12-2025) Ну вот как раз в землянку и переедут те кто создавал шум и н... бред несете, сторонник психопата. что не удивляет
16:12:50 09-12-2025
Гость (15:15:11 09-12-2025) Ну вот как раз в землянку и переедут те кто создавал шум и н... еще не факт,что они шумели. в любом подъезде есть недовольный,которому соседи и дышат громко. но вам,сторонникам психопата-не объяснить. наверно тоже молотком вдалбливать
18:52:01 09-12-2025
А может, просто надо начать уважать друг друга, а не только свои хотелки, типа "имею право и плевать на окружающих"? Ни в коем случае не оправдываю убийцу, но если бы мамаша проявила минимальное уважение к соседям, а участковый не проигнорировал бы свои непосредственные служебные обязанности, то все были бы живы и здоровы...
09:16:59 10-12-2025
Гость (18:52:01 09-12-2025) А может, просто надо начать уважать друг друга, а не только ... Есть откровенно неадекватные! У нас соседка с низу, пока была жива, всю кровь выпила, что наш ребенок громко топает и шумит, несколько раз приходила скандалить, когда мы вообще всей семьей уезжали в отпуск на 1,5-2 недели и у нас жила пожилая мама, следила за рыбками и цветами. Так вот она прибегала, когда мама днем спала и орала, что ребенок опять топает и она уже в истерике от этого, у нее видите ли нервный срыв. Однажды мама не выдержала и вызвала на нее полицию, написала заявление, что реально опасается за свою безопасность и безопасность внука по его возвращению. Пока нас не было полиция ей пригрозила, что если по нашему возвращению мы подтвердим, что ее поведение регулярное и мы боимся, то ее заберут минимум на 15 суток, а там и посадить могут))) Ей конечно приврали, но бегать и орать она перестала, только во дворе всем на нас жаловалась. Как ее не стало и заехали ее родственники, ни одного случая, чтобы от нас слышали шум они не заметили и сами всем соседям говорят, что родственница видимо не в себе была.