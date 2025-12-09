"Вряд ли он нормальный". Соседи рассказали об убийце матери и сына в Подмосковье

После убийства мужчина попытался инсценировать ограбление

09 декабря 2025, 11:00, ИА Амител

Место происшествия / Фото: t.me/gsuskmosobl

В подмосковных Котельниках следствие устанавливает все детали жестокого убийства женщины и ее шестилетнего сына. По предварительной версии, 32-летний сосед, которого раздражали постоянный топот и крики ребенка сверху, в порыве ярости ворвался в квартиру и забил обоих до смерти. После этого он попытался скрыть следы, инсценировав ограбление.

Тела жертв обнаружил сосед, сообщает 360.ru. Он увидел приоткрытую дверь и бурые пятна в коридоре, после чего вызвал полицию. Подозреваемого задержали по месту жительства в течение нескольких часов. По данным источника, орудием убийства мог стать слесарный молоток.

Мать задержанного, Надежда, в разговоре с журналистами описала сына как спокойного, непьющего человека, который ранее жаловался участковому на шум от соседей и даже писал заявление.

В то же время жильцы дома шокированы произошедшим, а один из соседей прямо заявил: "Вряд ли он нормальный человек". Также, по словам другого соседа, у подозреваемого в квартире было как в лаборатории: чисто и все по полочкам, подписаны все коробки.