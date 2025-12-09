Белорус обиделся на работодателя и украл у него две тонны сала

Мужчина не смог простить начальнику свое увольнение

09 декабря 2025, 15:35, ИА Амител

Сотрудник полиции на службе / Фото: amic.ru

В Белоруссии мужчина похитил у своего экс-начальника внушительную партию сала, общий вес которой составил две тонны. Мотивом преступления стало желание отомстить за потерю работы, сообщили представители Министерства внутренних дел Республики Беларусь.

Согласно информации, предоставленной правоохранительными органами, в милицию обратился 25-летний предприниматель из Могилевского района, заявив о масштабной пропаже товарно-материальных ценностей.

«Следствием установлено, что со складского помещения бизнесмена исчезло две тонны сала. <…> К совершению кражи причастен 22-летний знакомый пострадавшего, ранее работавший у него, но незадолго до инцидента уволенный. Злоумышленник, воспользовавшись предлогом необходимости забрать личные вещи, проник на территорию предприятия и вывез сальные брикеты», – рассказали в МВД.

В пресс-службе уточнили, что украденное сало было укрыто преступником на дачном участке с целью дальнейшей продажи. В настоящее время продукция возвращена законному владельцу. Следственным управлением возбуждено уголовное дело по факту кражи, совершенной в особо крупном размере.