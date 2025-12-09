Мизулина усомнилась в эффективности блокировки Roblox

Глава Лиги безопасного интернета отметила, что подростки просто перейдут на другие площадки или научатся обходить блокировки

Глава Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина сообщила, что получила 63 тысячи обращений от школьников, студентов и их родителей после блокировки игры Roblox в России. Проанализировав поток писем, она публично усомнилась в абсолютной эффективности подобных запретов.

В своем Telegram-канале Мизулина задалась риторическими вопросами:

«Может быть, пора искать другие варианты борьбы с педофилами и провокаторами, которые лезут в детскую среду в Сети? Решает ли вообще блокировка ресурсов проблему доступа незнакомцев к детям?»

Она отметила, что дети не перестанут играть, а просто перейдут на другие ресурсы или начнут массово обходить блокировки, что формирует пренебрежительное отношение к решениям государства.

Кроме того, Мизулина обратила внимание на проблему коммуникации: молодежь не понимает причин принимаемых решений, если им не предоставляют четких объяснений и доказательств, что ведет к недоверию. Часть полученных писем она направила в Роскомнадзор, который 3 декабря и принял решение о блокировке Roblox из-за распространения экстремистских материалов.

