Мизулина усомнилась в эффективности блокировки Roblox
Глава Лиги безопасного интернета отметила, что подростки просто перейдут на другие площадки или научатся обходить блокировки
09 декабря 2025, 09:35, ИА Амител
Глава Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина сообщила, что получила 63 тысячи обращений от школьников, студентов и их родителей после блокировки игры Roblox в России. Проанализировав поток писем, она публично усомнилась в абсолютной эффективности подобных запретов.
В своем Telegram-канале Мизулина задалась риторическими вопросами:
«Может быть, пора искать другие варианты борьбы с педофилами и провокаторами, которые лезут в детскую среду в Сети? Решает ли вообще блокировка ресурсов проблему доступа незнакомцев к детям?»
Она отметила, что дети не перестанут играть, а просто перейдут на другие ресурсы или начнут массово обходить блокировки, что формирует пренебрежительное отношение к решениям государства.
Кроме того, Мизулина обратила внимание на проблему коммуникации: молодежь не понимает причин принимаемых решений, если им не предоставляют четких объяснений и доказательств, что ведет к недоверию. Часть полученных писем она направила в Роскомнадзор, который 3 декабря и принял решение о блокировке Roblox из-за распространения экстремистских материалов.
Ранее Мизулина рассказала, что многие дети хотят уехать из России после блокировки Roblox.
09:41:18 09-12-2025
Это ведь самый эффективный способ (вацап не даст соврать) - если блокировать программы, то мошенников можно даже не ловить
10:09:07 09-12-2025
Гость (09:41:18 09-12-2025) Это ведь самый эффективный способ (вацап не даст соврать) - ... Точно, они все сейчас через Макс звонят, ничего не поменлось. Зато под этим соусом поменяли нормальный мессенджер на кривую сырятину.
10:15:50 09-12-2025
Гость (09:41:18 09-12-2025) Это ведь самый эффективный способ (вацап не даст соврать) - ... И топоры ножи и вилы запретить в открытой продаже
09:56:31 09-12-2025
Бабёшке уже пятый десяток, а её всё сомнения беспокоят
10:01:25 09-12-2025
А когда Ютуб блочили что-то ее не слышно было. А это ударило по гораздо большему количеству россиян. А тут какой Роблокс, да пофигу вообще на него.
10:50:39 09-12-2025
Гость (10:01:25 09-12-2025) А когда Ютуб блочили что-то ее не слышно было. А это ударило... Видите ли в чем дело. На этой платформе сидели в основном дети. И сейчас им наглядно показали - ты можешь быть лояльным, нейтральным, каким угодно поддерживающим, но тебе все равно прилетит. Логика-то у этих запретов замечательная, по такой нужно запрещать мобильных операторов, если через них звонят мошенники (а они ведь звонят))) И да, сейчас дети будут учиться обходить блокировки. Хотели воспитать послушных патриотов, но что-то пошло не так)
11:19:56 09-12-2025
Мне мошонники на рамблер почту шлют, типа от госуслуг, кто то в мой аккаунт ажно из вновь отстроенного Мариуполя зашел. Рамблер заблокируйте нафик!!!!
12:27:42 09-12-2025
Зачем нам частное мнение какой то тетки? Она никто!