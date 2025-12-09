НОВОСТИОбщество

"Ноги не держат". Как чувствует себя Маргарита Симоньян, которая борется с раком груди

Журналистка рассказала о тяжелых последствиях химиотерапии

09 декабря 2025, 13:25, ИА Амител

Маргарита Симоньян / Фото: t.me/margaritasimonyan

«Как я все переношу? По-разному», – написала о своем состоянии главный редактор телеканала RT Маргарита Симоньян, которая лечится от рака груди. Журналистка, похоронившая мужа в сентябре 2025 года, сама борется со страшным недугом. Симоньян проходит сеансы химиотерапии, которые, по ее словам, отнимают много сил. В личном Telegram-канале она рассказала подписчикам последние новости о своем здоровье. Главред RT отметила, что вовсе не переживает об изменениях, которые произошли с ней за время лечения. 

Что известно о состоянии здоровья Маргариты Симоньян?

Главред RT проходит процедуры химиотерапии. Она рассказала, что отправилась на третий сеанс прямо с самолета, на котором прилетела из Индии. Процедуры были запланированы на 1 декабря, но журналистка отложила их из-за открытия телеканала в Нью-Дели. Симоньян отметила, что "самые страшные побочки" терзают ее на пятый и последующие дни после процедур.

«Как я все переношу? По-разному. Иногда, особенно под конец, перед следующей химией, как это было, собственно, в Индии, в целом нормально. Живу почти как обычный человек. Ноги немножко не держат, боли везде (вполне, впрочем, терпимые), изжога вот постоянная измучила, ничего не помогает. Но это, знаете, бывает у людей и без всякой онкологии», – написала она.

Также Симоньян добавила, что после химиотерапии у нее могут критически падать показатели крови, а желудок и пищевод "сходят с ума" из-за повреждений слизистой. Со слов журналистки, ее часто госпитализируют в ближайшие больницы, чтобы стабилизировать состояние.

В каком психологическом состоянии находится Маргарита Симоньян?

Журналистка заявила, что не переживает по поводу изменений, которые произошли с ее внешностью и самочувствием. Она подчеркнула, что волнуется лишь о своих детях:

«Да я, признаться, ни о чем не переживаю, кроме того, чтобы успеть вырастить своих детей. Все в руках Господа. Как будет, так и будет. А вам огромное спасибо, что думаете обо мне, молитесь и не оставляете», – отметила Симоньян.

Также Симоньян попросила прощения за то, что отказывается от походов на чьи-либо премьеры, банкеты, семейные праздники, а также от встреч в офисе и съемках. Журналистка пояснила, что ей нельзя находиться в людных местах из-за ослабленного иммунитета.

«Очень прошу, отнеситесь к этому с пониманием. Сейчас у меня такой период, когда до кухни своей иногда дойти невозможно, не то что до банкета», – написала главред RT.

Как Маргарита Симоньян лечится от рака груди?

Главред RT лечится от недуга в муниципальной больнице по программе обязательного медицинского страхования (ОМС). Процедуры химиотерапии ей проводят бесплатно. С ее слов, лечение будет длительным: после "химии" ее ждет лучевая терапия. Но сколько процедур ей предстоит, пока неизвестно.
Когда и как у Маргариты Симоньян обнаружили рак?

1 сентября 2025 года врачи обнаружили у журналистки злокачественную опухоль. Со слов Симоньян, тогда она пришла лечить, как ей казалось, межреберную невралгию. В итоге медики диагностировали у нее рак. Об этом главред RT рассказала в прямом эфире у Владимира Соловьева на телеканале "Россия 24".

При этом Симоньян отметила, что в ноябре 2024 года проходила полное медицинское обследование, которое не выявило никаких угроз для ее здоровья. По ее словам, летом 2025-го она даже не подозревала о своем заболевании. Журналистка считает, что "молниеносно вырастила" себе рак из-за стресса, связанного с комой Тиграна Кеосаяна. 

«Отсюда и ураганное течение онкологии. Никогда так не делайте! Не кликайте! В ноябре у меня был чек-ап, и там не было ничего. В декабре все случилось с Тиграном – и я буквально молниеносно вырастила себе рак», – написала Маргарита Симоньян.

Однако независимые врачи считают, что стресс – это не единственная причина, по которой недуг мог быстро развиться. На это мог повлиять целый ряд факторов, в числе которых наследственность и болезни. 

Есть ли у Маргариты Симоньян шанс на полное выздоровление?

Лечащие врачи главреда RT не дают комментариев СМИ. Конкретных прогнозов на ее восстановление нет. Сама Симоньян не раз говорила, что ее будущее находится "в руках Господа".

При этом независимые медики подчеркивают, что Симоньян может выйти в ремиссию и даже вылечиться полностью. Беседуя с изданием "Вечерняя Москва", врач-онколог Басир Бамматов отметил, что опухоль у журналистки обнаружили на ранних стадиях. Это значит, вероятность ее восстановления высока:

«При первой-второй стадии злокачественного процесса вероятность полного излечения или длительной ремиссии может достигать 80–95%, при условии соблюдения всех назначений и динамического наблюдения. Поэтому у Маргариты Симоньян есть реальные шансы на выздоровление», – добавил врач.

Комментарии 2

Avatar Picture
Гость

14:07:17 09-12-2025

А как она тогда в Индию слетала между сеансами?

  -1 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

15:02:59 09-12-2025

Гость (14:07:17 09-12-2025) А как она тогда в Индию слетала между сеансами?...
В цывизованных странах RT уже запретили в связи со "свободой слова".В азиатских странах эта свобода без запрета.

  -2 Нравится
Ответить
