"Ноги не держат". Как чувствует себя Маргарита Симоньян, которая борется с раком груди
Журналистка рассказала о тяжелых последствиях химиотерапии
09 декабря 2025, 13:25, ИА Амител
«Как я все переношу? По-разному», – написала о своем состоянии главный редактор телеканала RT Маргарита Симоньян, которая лечится от рака груди. Журналистка, похоронившая мужа в сентябре 2025 года, сама борется со страшным недугом. Симоньян проходит сеансы химиотерапии, которые, по ее словам, отнимают много сил. В личном Telegram-канале она рассказала подписчикам последние новости о своем здоровье. Главред RT отметила, что вовсе не переживает об изменениях, которые произошли с ней за время лечения.
О том, что в каком состоянии находится Маргарита Симоньян и как она борется со страшным недугом, – в материале amic.ru.
Что известно о состоянии здоровья Маргариты Симоньян?
«Как я все переношу? По-разному. Иногда, особенно под конец, перед следующей химией, как это было, собственно, в Индии, в целом нормально. Живу почти как обычный человек. Ноги немножко не держат, боли везде (вполне, впрочем, терпимые), изжога вот постоянная измучила, ничего не помогает. Но это, знаете, бывает у людей и без всякой онкологии», – написала она.
Также Симоньян добавила, что после химиотерапии у нее могут критически падать показатели крови, а желудок и пищевод "сходят с ума" из-за повреждений слизистой. Со слов журналистки, ее часто госпитализируют в ближайшие больницы, чтобы стабилизировать состояние.
В каком психологическом состоянии находится Маргарита Симоньян?
Журналистка заявила, что не переживает по поводу изменений, которые произошли с ее внешностью и самочувствием. Она подчеркнула, что волнуется лишь о своих детях:
«Да я, признаться, ни о чем не переживаю, кроме того, чтобы успеть вырастить своих детей. Все в руках Господа. Как будет, так и будет. А вам огромное спасибо, что думаете обо мне, молитесь и не оставляете», – отметила Симоньян.
Также Симоньян попросила прощения за то, что отказывается от походов на чьи-либо премьеры, банкеты, семейные праздники, а также от встреч в офисе и съемках. Журналистка пояснила, что ей нельзя находиться в людных местах из-за ослабленного иммунитета.
«Очень прошу, отнеситесь к этому с пониманием. Сейчас у меня такой период, когда до кухни своей иногда дойти невозможно, не то что до банкета», – написала главред RT.
Как Маргарита Симоньян лечится от рака груди?
Когда и как у Маргариты Симоньян обнаружили рак?
1 сентября 2025 года врачи обнаружили у журналистки злокачественную опухоль. Со слов Симоньян, тогда она пришла лечить, как ей казалось, межреберную невралгию. В итоге медики диагностировали у нее рак. Об этом главред RT рассказала в прямом эфире у Владимира Соловьева на телеканале "Россия 24".
При этом Симоньян отметила, что в ноябре 2024 года проходила полное медицинское обследование, которое не выявило никаких угроз для ее здоровья. По ее словам, летом 2025-го она даже не подозревала о своем заболевании. Журналистка считает, что "молниеносно вырастила" себе рак из-за стресса, связанного с комой Тиграна Кеосаяна.
«Отсюда и ураганное течение онкологии. Никогда так не делайте! Не кликайте! В ноябре у меня был чек-ап, и там не было ничего. В декабре все случилось с Тиграном – и я буквально молниеносно вырастила себе рак», – написала Маргарита Симоньян.
Однако независимые врачи считают, что стресс – это не единственная причина, по которой недуг мог быстро развиться. На это мог повлиять целый ряд факторов, в числе которых наследственность и болезни.
Есть ли у Маргариты Симоньян шанс на полное выздоровление?
При этом независимые медики подчеркивают, что Симоньян может выйти в ремиссию и даже вылечиться полностью. Беседуя с изданием "Вечерняя Москва", врач-онколог Басир Бамматов отметил, что опухоль у журналистки обнаружили на ранних стадиях. Это значит, вероятность ее восстановления высока:
«При первой-второй стадии злокачественного процесса вероятность полного излечения или длительной ремиссии может достигать 80–95%, при условии соблюдения всех назначений и динамического наблюдения. Поэтому у Маргариты Симоньян есть реальные шансы на выздоровление», – добавил врач.
14:07:17 09-12-2025
А как она тогда в Индию слетала между сеансами?
15:02:59 09-12-2025
Гость (14:07:17 09-12-2025) А как она тогда в Индию слетала между сеансами?...
В цывизованных странах RT уже запретили в связи со "свободой слова".В азиатских странах эта свобода без запрета.