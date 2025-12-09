Журналистка рассказала о тяжелых последствиях химиотерапии

09 декабря 2025, 13:25, ИА Амител

Маргарита Симоньян / Фото: t.me/margaritasimonyan

«Как я все переношу? По-разному», – написала о своем состоянии главный редактор телеканала RT Маргарита Симоньян, которая лечится от рака груди. Журналистка, похоронившая мужа в сентябре 2025 года, сама борется со страшным недугом. Симоньян проходит сеансы химиотерапии, которые, по ее словам, отнимают много сил. В личном Telegram-канале она рассказала подписчикам последние новости о своем здоровье. Главред RT отметила, что вовсе не переживает об изменениях, которые произошли с ней за время лечения.

О том, что в каком состоянии находится Маргарита Симоньян и как она борется со страшным недугом, – в материале amic.ru.

1 Что известно о состоянии здоровья Маргариты Симоньян? Главред RT проходит процедуры химиотерапии. Она рассказала, что отправилась на третий сеанс прямо с самолета, на котором прилетела из Индии. Процедуры были запланированы на 1 декабря, но журналистка отложила их из-за открытия телеканала в Нью-Дели. Симоньян отметила, что "самые страшные побочки" терзают ее на пятый и последующие дни после процедур. «Как я все переношу? По-разному. Иногда, особенно под конец, перед следующей химией, как это было, собственно, в Индии, в целом нормально. Живу почти как обычный человек. Ноги немножко не держат, боли везде (вполне, впрочем, терпимые), изжога вот постоянная измучила, ничего не помогает. Но это, знаете, бывает у людей и без всякой онкологии», – написала она. Также Симоньян добавила, что после химиотерапии у нее могут критически падать показатели крови, а желудок и пищевод "сходят с ума" из-за повреждений слизистой. Со слов журналистки, ее часто госпитализируют в ближайшие больницы, чтобы стабилизировать состояние.

2 В каком психологическом состоянии находится Маргарита Симоньян? Журналистка заявила, что не переживает по поводу изменений, которые произошли с ее внешностью и самочувствием. Она подчеркнула, что волнуется лишь о своих детях: «Да я, признаться, ни о чем не переживаю, кроме того, чтобы успеть вырастить своих детей. Все в руках Господа. Как будет, так и будет. А вам огромное спасибо, что думаете обо мне, молитесь и не оставляете», – отметила Симоньян. Также Симоньян попросила прощения за то, что отказывается от походов на чьи-либо премьеры, банкеты, семейные праздники, а также от встреч в офисе и съемках. Журналистка пояснила, что ей нельзя находиться в людных местах из-за ослабленного иммунитета. «Очень прошу, отнеситесь к этому с пониманием. Сейчас у меня такой период, когда до кухни своей иногда дойти невозможно, не то что до банкета», – написала главред RT.

3 Как Маргарита Симоньян лечится от рака груди? Главред RT лечится от недуга в муниципальной больнице по программе обязательного медицинского страхования (ОМС). Процедуры химиотерапии ей проводят бесплатно. С ее слов, лечение будет длительным: после "химии" ее ждет лучевая терапия. Но сколько процедур ей предстоит, пока неизвестно.

4 Когда и как у Маргариты Симоньян обнаружили рак? 1 сентября 2025 года врачи обнаружили у журналистки злокачественную опухоль. Со слов Симоньян, тогда она пришла лечить, как ей казалось, межреберную невралгию. В итоге медики диагностировали у нее рак. Об этом главред RT рассказала в прямом эфире у Владимира Соловьева на телеканале "Россия 24". При этом Симоньян отметила, что в ноябре 2024 года проходила полное медицинское обследование, которое не выявило никаких угроз для ее здоровья. По ее словам, летом 2025-го она даже не подозревала о своем заболевании. Журналистка считает, что "молниеносно вырастила" себе рак из-за стресса, связанного с комой Тиграна Кеосаяна. «Отсюда и ураганное течение онкологии. Никогда так не делайте! Не кликайте! В ноябре у меня был чек-ап, и там не было ничего. В декабре все случилось с Тиграном – и я буквально молниеносно вырастила себе рак», – написала Маргарита Симоньян. Однако независимые врачи считают, что стресс – это не единственная причина, по которой недуг мог быстро развиться. На это мог повлиять целый ряд факторов, в числе которых наследственность и болезни.