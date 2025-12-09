В России предложили повысить сумму минимальной взятки из-за инфляции

Сейчас лимит для небольшой взятки 10 тысяч рублей

09 декабря 2025, 23:00, ИА Амител

Взятка, коррупция / Фото: Сгенерировано ИИ Midjourney / amic.ru

Экономист Александр Разуваев считает, что действующие пороги для "мелкой" взятки и стоимости подарков давно не отражают уровень цен, и предложил их пересмотреть. Об этом он рассказал в комментарии "Абзацу".

По словам Разуваева, установленный сейчас лимит для небольшой взятки – 10 тысяч рублей – появился в иной экономической ситуации и больше не соответствует нынешней инфляции. Эксперт предлагает увеличить его до 50 тысяч рублей.

Он также выступил за изменение норм, касающихся подарков госслужащим и другим категориям работников, которым нельзя принимать презенты дороже 3 тысяч рублей. По его мнению, эту планку стоит поднять до 30 тысяч.

Напомним, что даже "мелкое" взяточничество по действующему закону может привести к уголовной ответственности: максимальное наказание составляет до одного года лишения свободы.

