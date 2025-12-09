В России предложили повысить сумму минимальной взятки из-за инфляции
Сейчас лимит для небольшой взятки 10 тысяч рублей
Экономист Александр Разуваев считает, что действующие пороги для "мелкой" взятки и стоимости подарков давно не отражают уровень цен, и предложил их пересмотреть. Об этом он рассказал в комментарии "Абзацу".
По словам Разуваева, установленный сейчас лимит для небольшой взятки – 10 тысяч рублей – появился в иной экономической ситуации и больше не соответствует нынешней инфляции. Эксперт предлагает увеличить его до 50 тысяч рублей.
Он также выступил за изменение норм, касающихся подарков госслужащим и другим категориям работников, которым нельзя принимать презенты дороже 3 тысяч рублей. По его мнению, эту планку стоит поднять до 30 тысяч.
Напомним, что даже "мелкое" взяточничество по действующему закону может привести к уголовной ответственности: максимальное наказание составляет до одного года лишения свободы.
Ранее в Алтайском крае вынесен крупный штраф за коррупционную схему с участием железнодорожного предприятия. Бывший руководитель одной из компаний организовал передачу взяток должностному лицу вагонного депо Алтайская. Общая сумма незаконных выплат составила 80 тысяч рублей, которые перечислялись безналичным способом на подконтрольный банковский счет.
23:25:20 09-12-2025
"Можно. А зачем ?"
07:03:32 10-12-2025
А в Китая казнят.
08:35:50 10-12-2025
Взятка, она по любому взятка - хоть рубль, хоть миллион, а государевы люди - люди на государственных постах не должны принимать решения в зависимости от того, что занесли ему борзыми щенками, подарили машину или деньги в конверте. Противно понимать, что решение волнующего тебя вопроса зависит не от твоей правовой защищенности, а от "барашка в бумажке".
08:55:02 10-12-2025
Ну хоть маленькую взяточку
10:46:07 10-12-2025
Сделайте взяткодателя защищенным иммунитетом в праве. А взяткобрателя уголовно преследуемым, чтобы не было тайны. Чтобы брать боялись.
11:12:32 10-12-2025
из доклада Бастрыкина:
Коррупция в цифрах...
За девять месяцев текущего года следственные подразделения СК возбудили более 24 тыс. уголовных дел по коррупционным статьям, на 16% больше, чем в прошлом году. Число расследованных в 2025 году коррупционных преступлений превысило аналогичный период прошлого года на 22,5% и составило почти 26,2 тыс., причем 19 тыс. — по тяжким и особо тяжким составам.
За девять месяцев СК направил в суд 408 уголовных дел в отношении 900 коррупционеров, совершивших преступления в составе организованных групп и преступных сообществ. Это более чем в два раза выше показателя прошлого года.
Всего в суды направлено 11,6 тыс. уголовных дел в отношении 13 тыс. обвиняемых, на 28% больше прошлогоднего результата. Из них 64% составляют дела о взяточничестве, в 16% случаев установлены факты мошенничества. Среди фигурантов — более 500 лиц с особым правовым статусом.
…и фактах
В уголовных делах фигурируют разные суммы взяток. Они варьируются в зависимости от должностного положения коррупционера и предмета коррупционной сделки. В ряде преступных схем оказание покровительства в коммерческой деятельности со стороны должностного лица подразумевало периодическую передачу взяток, что вырастало в итоге в достаточно большие суммы. Вот несколько примеров.
В Московской области осуждены девять участников преступной группы, в том числе два чиновника Минприроды. Почти за четыре года они получили взятки на сумму 26 млн руб. за выдачу разрешения на социально-экономическую деятельность на особо охраняемых природных территориях. Суд согласился со следствием, соучастники осуждены, а их имущество конфисковано.