В планах — не только новые интерьеры, но и центры детских инициатив, современные спортзалы и комфортные учительские

09 декабря 2025, 14:47, ИА Амител

В Барнауле стартовал масштабный капремонт школ № 60 и 102 / Фото: barnaul.org

В Барнауле с 1 декабря подрядные организации приступили к активным работам в двух общеобразовательных учреждениях – школах № 60 и 102, которые вошли в план 2025 года в рамках регионального проекта "Все лучшее детям" национального проекта "Молодежь и дети", сообщает мэрия города.

Участие в федеральной программе стало возможным благодаря консолидированному финансированию из бюджетов трех уровней: федерального, краевого и городского. Это позволит провести не косметический, а комплексный, глубокий ремонт, затрагивающий самые основы школьной инфраструктуры.

Заместитель главы администрации города по социальной политике Александр Артемов лично осмотрел помещения, где уже начался демонтаж старых покрытий и подготовка к основным строительным этапам.

В ходе поездки он также провел рабочее совещание непосредственно на местах с ключевыми участниками процесса: представителями подрядной организации, специалистами строительного контроля и директорами учебных заведений. Такое плотное взаимодействие на старте призвано синхронизировать действия всех сторон и предупредить возможные проблемы.

Проект предполагает не просто покраску стен, а полное технологическое переоснащение зданий. Запланирована тотальная замена всех основных инженерных систем: электроснабжения, водоснабжения и отопления. Это фундаментальное обновление коммуникаций – залог долгосрочной безопасности, надежности и энергоэффективности обновленных школ.

На этой базе будут созданы принципиально новые, современные интерьеры, которые затем оснастят самым актуальным оборудованием, функциональной мебелью и техникой, отвечающей требованиям цифровой образовательной среды.

Особое внимание в проекте уделяется созданию комфортной и развивающей среды для учащихся. По завершении работ в распоряжении школьников появятся светлые и просторные рекреационные зоны для отдыха между уроками.

Будет создан и укомплектован Центр детских инициатив – пространство для проектной деятельности и творчества. Планируется обустройство удобных гардеробных комнат, модернизация спортивного зала и закупка современного инвентаря, что сделает уроки физкультуры более привлекательными и эффективными.

Не останутся без внимания и условия труда педагогов. Ремонт затронет методические кабинеты, учительские, библиотеки и школьные музеи.

Подрядчики, уже приступившие к работам, заверили городские власти, что вся проектно-сметная документация соответствует требованиям, а графики будут соблюдены неукоснительно.

Однако Александр Артемов подчеркнул важность ответственного отношения всех заинтересованных лиц на этапах реализации проекта.

«В процессе реализации таких масштабных изменений важно тщательно подходить ко всем этапам работы, чтобы избежать ошибок и обеспечить качественный результат», – отметил заместитель главы администрации по социальной политике.

Он также добавил, понимая временные неудобства для учебного процесса:

«Ремонтные работы могут создавать временные трудности для участников образовательного процесса, но в конечном итоге дети должны получить обновленные, комфортные и безопасные школы, отвечающие всем современным стандартам обучения».

Для обеспечения постоянного контроля и оперативного решения возникающих вопросов Александр Артемов дал конкретные поручения по итогам выезда. Комитету по образованию города Барнаула предписано установить еженедельный мониторинг хода всех ремонтных работ.