Акцию по раздельному сбору отходов проведут 28 октября в Барнауле

Вторсырье, которое принесут горожане, отправят на переработку

27 октября 2023, 16:15, ИА Амител

Фото: unsplash.com

28 октября в Барнауле пройдет экологическая акция по раздельному сбору отходов "Разделяя, сохраняй!", сообщили в мэрии.

Принимать вторсырье в этот раз будут на 19 площадках. Сдать его на дальнейшую переработку можно будет в стационарную точку в парке спорта Алексея Смертина с 12:00 до 15:00, а также в мобильные пункты, которые проедут по четырем маршрутам:

Маршрут № 1:

10:00 – 10:40 пос. Южный, Чайковского, 19;

10:55 – 11:20 Змеиногорский тракт, 104п/1;

11:35 – 12:20 ТРЦ "Гулливер", пр. Красноармейский, 51а;

12:35 – 13:00 пр. Красноармейский, 131.

Маршрут № 2:

10:00 – 10:30 пр. Комсомольский, 44;

10:40 – 11:10 ул. Чкалова, 57;

11:20 – 11:50 ул. Союза Республик, 44;

12:00 – 12:30 пр. Калинина, 1а, к. 2.

Маршрут № 3:

10:00 – 10:40 ЖК "Времена года", пр. Энергетиков, 10;

10:50 – 11:20 ЖК "Балтийская крепость", ул. Балтийская, 103;

11:30 – 12:10 пл. Адмирала Кузнецова, ул. Балтийская, 53;

12:20 – 12:50 "Квартал 2000" ул. Взлетная, 9;

13:05 – 13:35 ТРЦ "Огни", ул. Антона Петрова, 219б.

Маршрут № 4:

10:00 – 10:30 пос. Спутник, ул. Кленовая, 8;

10:50 – 11:30 мкр.-н "Дружный", ул. 280-летия Барнаула, 8, к. 2;

11:40 – 12:10 ТРЦ "Малина" ул. Попова, 82;

12:20 – 12:45 ул. Малахова, 62;

13:00 – 13:25 ул. Телефонная, 54.

На акции принимают металл, стекло, бумагу, пластик и другие отходы. Полный список того, что можно принести, находится здесь. А вот тут – перечень того, что принимать не станут.