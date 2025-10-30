Актрисе Аглае Тарасовой продлили меру пресечения по делу о наркотиках
Ей запрещено покидать квартиру в ночное время, а также пользоваться телефоном и мессенджерами
30 октября 2025, 18:30, ИА Амител
Домодедовский суд Московской области продлил до 24 января меру пресечения в виде запрета определенных действий для актрисы Аглаи Тарасовой, обвиняемой в контрабанде наркотиков, сообщает Shot.
Под ограничениями артистка находится с конца августа – ей запрещено покидать квартиру в ночное время, а также пользоваться телефоном и мессенджерами.
Напомним, Тарасову задержали в аэропорту Домодедово при обнаружении 0,38 грамма масла каннабиса в ее электронном вейпе. За совершение преступления, предусмотренного статьей о контрабанде наркотических средств, актрисе грозит до семи лет лишения свободы со штрафом до 1 миллиона рублей.
Расследование по делу продолжается.
13:49:11 31-10-2025
Да таких обычно не долго судят, пальцем погрозят и гуляй дальше, вон в труселях находили и что, никаких сроков не дали.
16:53:08 31-10-2025
Вот так мера пресечения, зачем же так жестко то к ней, она же такая ранимая ? В СИЗО ее надо было засадить с вонючим толчком и кучей народу. Вот это была бы мера пресечения, а так это просто бесполезная болтовня. За украденную шоколадку в СИЗО запихнут без вариантов, а тут контрабанда наркотиков и просто пальчиком погрозили, нет слов ...