Актрисе Аглае Тарасовой продлили меру пресечения по делу о наркотиках

Ей запрещено покидать квартиру в ночное время, а также пользоваться телефоном и мессенджерами

30 октября 2025, 18:30, ИА Амител

Актриса Аглая Тарасова / Фото: Shot

Домодедовский суд Московской области продлил до 24 января меру пресечения в виде запрета определенных действий для актрисы Аглаи Тарасовой, обвиняемой в контрабанде наркотиков, сообщает Shot.

Под ограничениями артистка находится с конца августа – ей запрещено покидать квартиру в ночное время, а также пользоваться телефоном и мессенджерами.

Напомним, Тарасову задержали в аэропорту Домодедово при обнаружении 0,38 грамма масла каннабиса в ее электронном вейпе. За совершение преступления, предусмотренного статьей о контрабанде наркотических средств, актрисе грозит до семи лет лишения свободы со штрафом до 1 миллиона рублей.

Расследование по делу продолжается.

Ранее мы подробно рассказали о том, что известно о задержании Аглаи Тарасовой.