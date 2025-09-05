НОВОСТИПроисшествия

Аглаю Тарасову доставили в суд, чтобы избрать меру пресечения

Актриса попросила закрыть заседание от прессы

05 сентября 2025, 20:33, ИА Амител

Аглая Тарасова в суде / Фото: Shot
Аглая Тарасова в суде / Фото: Shot

Российскую актрису Аглаю Тарасову доставили в суд, чтобы решить вопрос о мере пресечения. Об этом сообщает ТАСС

Напомним, артистку обвиняют в контрабанде наркотических средств (ч. 1 ст. 229.1 УК). Ранее следствие просило отправить ее под домашний арест. 

Как уточняет Telegram-канал "Осторожно, новости", Тарасова попросила суд закрыть процесс от прессы. Она заявила, что хочет рассказать "важные личные вещи". Адвокат поддержал ее просьбу и отметил, что к материалам дела хотят привлечь "диагноз одного из близких людей подзащитной".

Перед началом заседания знаменитость не реагировала на вопросы прессы. Судя по кадрам в соцсетях, на процессе она появилась в толстовке с капюшоном и темных очках.

Аглаю Тарасову задержали с наркотиками в московском аэропорту Домодедово. По предварительным данным, у звезды обнаружили масло гашиша в вейпе. 

Аглая Тарасова / Фото: Станислав Красильников / ТАСС

Дело о контрабанде. Что известно о задержании Аглаи Тарасовой с наркотиками в Москве

Российской актрисе грозит до семи лет лишения свободы и штраф в размере 1 млн рублей
Комментарии 5

Гость

20:49:15 05-09-2025

Женю Ткачук тоже в аэропорту с наркотой брали отпустили. И Аглаю отпустят. Прям напугали можно подумать

Элен без ребят

21:12:03 05-09-2025

вот что ей не хватало, кроме ума? молодая, красивая, успешная... зачем вот это все?

Гость

10:25:19 06-09-2025

Элен без ребят (21:12:03 05-09-2025) вот что ей не хватало, кроме ума? молодая, красивая, успешна... а что она собственно сделала? тоже мне трагедия дудка с мариванной, забрали бы дудку и все и штраф выписали и всего делов. В соседних новостях педофилы, убийцы, казнокрады и т.д. - ими нужно заниматься, а не этой хренью и налоги наши на все это никому ненужное мероприятие нечего тратить, там только одной саляры для уазика на несколько тысяч р. наверное потратили, что бы ее по судам, да по сизо катать, а как приехать девушку спасти, которую быдлоган до смерти забивал несколько часов - так у них саляры небыло. Зла не хватает(((

Гость

15:29:40 06-09-2025

Гость (10:25:19 06-09-2025) а что она собственно сделала? тоже мне трагедия дудка с мари...
теткам, которые на финишной прямой, бесполезно что-то объяснять.

Гость

21:23:17 05-09-2025

Да здравствует лечебная марихуана

