Аглаю Тарасову доставили в суд, чтобы избрать меру пресечения

Актриса попросила закрыть заседание от прессы

05 сентября 2025, 20:33, ИА Амител

Аглая Тарасова в суде / Фото: Shot

Российскую актрису Аглаю Тарасову доставили в суд, чтобы решить вопрос о мере пресечения. Об этом сообщает ТАСС.

Напомним, артистку обвиняют в контрабанде наркотических средств (ч. 1 ст. 229.1 УК). Ранее следствие просило отправить ее под домашний арест.

Как уточняет Telegram-канал "Осторожно, новости", Тарасова попросила суд закрыть процесс от прессы. Она заявила, что хочет рассказать "важные личные вещи". Адвокат поддержал ее просьбу и отметил, что к материалам дела хотят привлечь "диагноз одного из близких людей подзащитной".

Перед началом заседания знаменитость не реагировала на вопросы прессы. Судя по кадрам в соцсетях, на процессе она появилась в толстовке с капюшоном и темных очках.

Аглаю Тарасову задержали с наркотиками в московском аэропорту Домодедово. По предварительным данным, у звезды обнаружили масло гашиша в вейпе.