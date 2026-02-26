"Альбион-Моторс" представляет одни из самых продаваемых гибридов в России бренда Voyah
26 февраля 2026, 17:00, ИА Амител erid: 2W5zFGW5xBs
Voyah ("Воя") — один из самых продаваемых гибридов на российском рынке. В январе 2026 года бренд занял второе место среди марок сегмента NEV (НЭВ — автомобили на новых источниках энергии) и стал первым среди премиальных брендов этого направления. Сибирские автомобилисты уже оценили стильные и технологичные модели Voyah.
История и философия бренда
Voyah — премиальный бренд электромобилей и гибридов, созданный в 2018 году для глобального рынка. Он входит в структуру DongFengMotorCorporation ("ДонгФэнМоторКорпорейшн"), автопроизводителя с 56-летним опытом.
Название бренда отсылает к слову voyage ("вояж") — путешествие в новую технологическую эпоху. В основе концепции — сочетание современных решений и принципов ответственного отношения к окружающей среде.
На автомобили, реализованные через официальную дилерскую сеть в России, действует гарантия пять лет или 100 000 км пробега.
Модельный ряд в России
На российском рынке представлены четыре модели бренда. Лидером продаж остается гибридный кроссовер Voyah Free ("Фри"). Модель сочетает впечатляющие динамические характеристики с высоким уровнем комфорта. Автомобиль оснащен современными системами помощи водителю и продвинутой мультимедийной платформой. Просторный салон и премиальные материалы отделки делают его универсальным решением как для города, так и для дальних поездок. Модель выделяется регулируемой в диапазоне 10 сантиметров пневмоподвеской, а интерьер — наличием подъемной панели приборов с 12,3-дюймовыми экранами информационно-развлекательной системы.
Представительский седан Voyah Passion ("Пэшн") выбирают за высокий уровень комфорта как для передних, так и для задних пассажиров. Полноприводный автомобиль сочетает передовую пневмоподвеску с адаптивной системой демпфирования и диапазоном регулировки 65 мм. Передние и задние боковые сиденья оснащены электрорегулировками, подогревом, вентиляцией и массажем. Седан ориентирован на тех, кто ценит комфорт бизнес-класса и динамику спортивного автомобиля.
Премиальный минивэн Voyah Dream ("Дрим") востребован как семейный и корпоративный транспорт. Богатое оснащение и продуманная эргономика делают модель удобной для ежедневной эксплуатации. Семиместный автомобиль оснащен мощной силовой установкой с двумя электродвигателями максимальной мощностью 422 л.с., что обеспечивает феноменальную динамику и тишину в салоне для автомобилей данного класса.
Полноразмерный гибридный Voyah Taishan ("Тайшан"), представленный в ноябре 2025 года, усиливает позиции бренда в сегменте крупных гибридных SUV (эс-ю-ви). Модель выделяется внушительными габаритами, технологичным оснащением и высоким уровнем безопасности. Трехкамерная адаптивная пневмоподвеска с поворотной задней осью обеспечивает высочайший уровень комфорта и маневренности. Топливный бак объемом 65 литров и тяговая аккумуляторная батарея емкостью 65 кВт/ч позволяют добиться запаса хода 1120 километров по циклу WLTP ("ДабюЭльТиПи").
Господдержка
Модели FreeSportEdition ("Фри Спорт Эдишн"), FreeSport+ ("Фри Спорт Плюс"), Dream EVRLongrange ("ИВиАрЛонграндж") и PassionEVR участвуют в государственной программе льготного автокредитования и лизинга. Субсидия может составить до 35%, но не более 925 000 рублей.
Для получения господдержки необходимо оформить заявку у официального дилера, получить одобрение банка или лизинговой компании и заключить договор.
Официальный дилер — "Альбион-Моторс"
Бренд представляет "Альбион-Моторс". Компания более десяти лет работает в премиум-сегменте и предлагает продажу, гарантийное и сервисное обслуживание, а также оформление кредитных сделок на месте. Дилер заявляет о прозрачных условиях и соответствии стандартам производителя. Сервисы оснащены необходимым оборудованием, склады обеспечены запасными частями.
Voyah Альбион-Моторс
Новосибирск, Станционная, 89
Тел: +7 383 388 47 82
Сайт: voyah-albion.ru
Барнаул, Калинина, 15е
Тел: +7 3852 59 01 50
18:35:14 26-02-2026
у китайцев есть машины не премиальные? Из плюсов , что эта похожа на классический авто, без китайских закидонов в дизайне. И кнопки есть, надеюсь мода на замену кнопок на планшет проходит.
12:43:24 27-02-2026
А цены где?