"Альбион-Моторс" представляет одни из самых продаваемых гибридов в России бренда Voyah

26 февраля 2026, 17:00, ИА Амител erid: 2W5zFGW5xBs

Интеллектуальный кроссовер Voyah Free / Фото предоставлено "Альбион-Моторс"

Voyah ("Воя") — один из самых продаваемых гибридов на российском рынке. В январе 2026 года бренд занял второе место среди марок сегмента NEV (НЭВ — автомобили на новых источниках энергии) и стал первым среди премиальных брендов этого направления. Сибирские автомобилисты уже оценили стильные и технологичные модели Voyah.

История и философия бренда

Voyah — премиальный бренд электромобилей и гибридов, созданный в 2018 году для глобального рынка. Он входит в структуру DongFengMotorCorporation ("ДонгФэнМоторКорпорейшн"), автопроизводителя с 56-летним опытом.

Название бренда отсылает к слову voyage ("вояж") — путешествие в новую технологическую эпоху. В основе концепции — сочетание современных решений и принципов ответственного отношения к окружающей среде.

На автомобили, реализованные через официальную дилерскую сеть в России, действует гарантия пять лет или 100 000 км пробега.

Модельный ряд в России

Интеллектуальный кроссовер Voyah Free / Фото предоставлено "Альбион-Моторс"

На российском рынке представлены четыре модели бренда. Лидером продаж остается гибридный кроссовер Voyah Free ("Фри"). Модель сочетает впечатляющие динамические характеристики с высоким уровнем комфорта. Автомобиль оснащен современными системами помощи водителю и продвинутой мультимедийной платформой. Просторный салон и премиальные материалы отделки делают его универсальным решением как для города, так и для дальних поездок. Модель выделяется регулируемой в диапазоне 10 сантиметров пневмоподвеской, а интерьер — наличием подъемной панели приборов с 12,3-дюймовыми экранами информационно-развлекательной системы.

Инновационный седан Voyah Passion / Фото предоставлено "Альбион-Моторс"

Представительский седан Voyah Passion ("Пэшн") выбирают за высокий уровень комфорта как для передних, так и для задних пассажиров. Полноприводный автомобиль сочетает передовую пневмоподвеску с адаптивной системой демпфирования и диапазоном регулировки 65 мм. Передние и задние боковые сиденья оснащены электрорегулировками, подогревом, вентиляцией и массажем. Седан ориентирован на тех, кто ценит комфорт бизнес-класса и динамику спортивного автомобиля.

Премиальный минивэн Voyah Dream / Фото предоставлено "Альбион-Моторс"

Премиальный минивэн Voyah Dream ("Дрим") востребован как семейный и корпоративный транспорт. Богатое оснащение и продуманная эргономика делают модель удобной для ежедневной эксплуатации. Семиместный автомобиль оснащен мощной силовой установкой с двумя электродвигателями максимальной мощностью 422 л.с., что обеспечивает феноменальную динамику и тишину в салоне для автомобилей данного класса.

Полноразмерный гибридный Voyah Taishan ("Тайшан"), представленный в ноябре 2025 года, усиливает позиции бренда в сегменте крупных гибридных SUV (эс-ю-ви). Модель выделяется внушительными габаритами, технологичным оснащением и высоким уровнем безопасности. Трехкамерная адаптивная пневмоподвеска с поворотной задней осью обеспечивает высочайший уровень комфорта и маневренности. Топливный бак объемом 65 литров и тяговая аккумуляторная батарея емкостью 65 кВт/ч позволяют добиться запаса хода 1120 километров по циклу WLTP ("ДабюЭльТиПи").

Полноразмерный гибридный Voyah Taishan / Фото предоставлено "Альбион-Моторс"

Господдержка

Модели FreeSportEdition ("Фри Спорт Эдишн"), FreeSport+ ("Фри Спорт Плюс"), Dream EVRLongrange ("ИВиАрЛонграндж") и PassionEVR участвуют в государственной программе льготного автокредитования и лизинга. Субсидия может составить до 35%, но не более 925 000 рублей.

Для получения господдержки необходимо оформить заявку у официального дилера, получить одобрение банка или лизинговой компании и заключить договор.

Официальный дилер — "Альбион-Моторс"

Бренд представляет "Альбион-Моторс". Компания более десяти лет работает в премиум-сегменте и предлагает продажу, гарантийное и сервисное обслуживание, а также оформление кредитных сделок на месте. Дилер заявляет о прозрачных условиях и соответствии стандартам производителя. Сервисы оснащены необходимым оборудованием, склады обеспечены запасными частями.

Voyah Альбион-Моторс

Новосибирск, Станционная, 89

Тел: +7 383 388 47 82

Сайт: voyah-albion.ru

Барнаул, Калинина, 15е

Тел: +7 3852 59 01 50

ООО "Альбион-Моторс НСК"

Реклама