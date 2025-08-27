Александр Деринг возглавил медиарейтинг алтайских бизнесменов
В первую пятерку вошли сразу девять предпринимателей
27 августа 2025, 11:27, ИА Амител
Архитектор Александр Деринг возглавил рейтинг предпринимателей Алтайского края, которых чаще всего упоминали в СМИ в июле 2025 года. Исследование провела "Атмосфера".
Лидеры рейтинга за июль:
- Александр Деринг, "Классика" – 1-е место, 15 упоминаний;
- Алексей Квасов, "Архитектурная мастерская Алексея Квасова" – 2-е место, 10 упоминаний;
- Сергей Писарев, "Лесная сказка" – 3-е место, 9 упоминаний;
- Вячеслав Перерядов, "Алтайские карьеры" – 3-е место, 9 упоминаний;
- Юрий Матвейко, "Октан" – 3-е место, 9 упоминаний;
- Андрей Солодилов, Барнаульский пивоваренный завод – 4-е место, 8 упоминаний;
- Александр Локтев, Барнаульский пивоваренный завод – 5-е место, 7 упоминаний;
- Юрий Гатилов, "Жилищная инициатива" – 5-е место, 7 упоминаний;
- Сергей Ферапонтов, Барнаульский завод мехпрессов – 5-е место, 7 упоминаний.
«Пятеро из восьми июньских лидеров остались в топ-5 медиарейтинга предпринимателей в июле. Первое место сохранил за собой Александр Деринг. На второй строчке его коллега – архитектор Алексей Квасов. Сергей Писарев переместился со второй позиции на третью, разделив ее с Вячеславом Перерядовым (четвертое место в июне) и Юрием Матвейко. На четвертом месте Андрей Солодилов. Замыкают пятерку Александр Локтев (третье место в июне), Юрий Гатилов (пятое место в июне) и Сергей Ферапонтов», – отмечает издание.
