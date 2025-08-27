Александр Деринг возглавил медиарейтинг алтайских бизнесменов

Архитектор Александр Деринг возглавил рейтинг предпринимателей Алтайского края, которых чаще всего упоминали в СМИ в июле 2025 года. Исследование провела "Атмосфера".

Медиарейтинг алтайских бизнесменов за июль 2025 года / Инфографика: "Атмосфера"

«Пятеро из восьми июньских лидеров остались в топ-5 медиарейтинга предпринимателей в июле. Первое место сохранил за собой Александр Деринг. На второй строчке его коллега – архитектор Алексей Квасов. Сергей Писарев переместился со второй позиции на третью, разделив ее с Вячеславом Перерядовым (четвертое место в июне) и Юрием Матвейко. На четвертом месте Андрей Солодилов. Замыкают пятерку Александр Локтев (третье место в июне), Юрий Гатилов (пятое место в июне) и Сергей Ферапонтов», – отмечает издание.