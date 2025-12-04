НОВОСТИНаука и образование

На Солнце зафиксировали первую за неделю вспышку класса М

Начавшаяся 3 декабря магнитная буря ослабла до уровня G1

04 декабря 2025, 18:30, ИА Амител

Вспышка на Солнце / Изображение сгенерировано нейросетью ChatGPT / amic.ru
На Солнце зарегистрировали первую за неделю вспышку класса М – предпоследнего по мощности. Об этом сообщили ТАСС в Институте прикладной геофизики.

Вспышку зафиксировали утром 4 декабря в 05:50 по московскому времени. Она произошла в рентгеновском диапазоне в области солнечных пятен 4300 (N06E52) и продолжалась около 30 минут.

Ранее на этой неделе на Солнце наблюдали только вспышки класса C, а также одну вспышку класса X, относящуюся к наиболее мощным.

Также специалисты отметили, что начавшаяся 3 декабря магнитная буря ослабла до уровня G1 – это минимальная ступень по пятибалльной шкале. При этом прошлой ночью ее интенсивность достигала отметки G3.

