НОВОСТИПроисшествия

Учительница информатики разочаровалась в профессии и создала фейк-сайт с эскортом

Изначально женщина подрабатывала у мошенников, а затем решила уйти в "сольное плавание"

04 декабря 2025, 16:35, ИА Амител

Полиция / Фото: amic.ru / Екатерина Смолихина
Полиция / Фото: amic.ru / Екатерина Смолихина

Бывшая учительница информатики из Владимирской области прославилась не своим педагогическим прошлым, а созданием фальшивых профилей эскорт-услуг. Она получала предоплату за фиктивные встречи и исчезала, сообщает Telegram-канал "112".

На данный момент известно о двух пострадавших: 55-летний вахтовик лишился 14 тысяч рублей, а 23-летний сотрудник транспортной фирмы – 9 тысяч. После получения денег аферистка блокировала обманутых мужчин.

На допросе женщина созналась, что изначально работала на мошенников, занимаясь перепиской с жертвами, но позже решила организовать собственную схему обмана для получения личной выгоды. В ходе обыска у нее изъяли семь банковских карт и шесть мобильных телефонов.

В отношении подозреваемой возбуждено уголовное дело по статье о мошенничестве. Она находится под подпиской о невыезде. Правоохранительные органы продолжают выявлять другие эпизоды ее преступной деятельности.

Яна Макарова / Фото: социальные сети

Звезда "Дома-2" шантажировала женатого мужчину выдуманным ребенком

Девушка сообщила мужчине, что у нее на руках маленький ребенок, который требует лечения и помощи
НОВОСТИОбщество

Мошенники Учителя

Комментарии 1

Avatar Picture
Гость

09:06:30 05-12-2025

Да, посоветовали же учителям идти в бизнес.

  -2 Нравится
Ответить
Лента новостей
Все новости

Новости партнеров