Рекламировали Миша Литвин и Нилетто. В Подмосковье задержан основатель элитного рехаба

Как минимум четверо постояльцев пострадали от насилия в рехабе

04 декабря 2025, 19:30, ИА Амител

Максим Антонов в центре / Фото: соцсети

В Подмосковье задержали основателя элитного реабилитационного центра "Антонов PRO", который активно рекламировали Миша Литвин, Нилетто и другие известные артисты и блогеры. Поводом стали заявления постояльцев о пытках, побоях и голоде, сообщает Shot.

Как выяснило издание, один из пациентов центра, расположенного в Видном, рассказал о жестоком обращении: по его словам, людей били, морили голодом и издевались над ними. После поступившей жалобы в рехаб пришли силовики и задержали 41-летнего владельца Максима Антонова.

Shot также уточняет, что еще в 2003 году Антонов привлекался к административной ответственности за появление в общественном месте в состоянии опьянения. Он известен как блогер и бывший наркозависимый. По собственным заявлениям, избавление от зависимости подтолкнуло его к созданию реабилитационного центра. С 2017 года он работает с зависимыми и утверждает, что помог более тысячи человек.

«Как минимум четверо постояльцев пострадали от насилия в "Антонов PRO". Среди них – женщины 28 и 47 лет, а также мужчины 45 и 27 лет. Пострадавшие утверждают, что их регулярно избивали, держали голодными и лишали возможности свободно передвигаться. В рамках проверок задержали восемь сотрудников центра, включая его основателя», – отмечает Telegram-канал.

Антонова задержали уже после того, как он вернулся в Россию из Таиланда. Мужчина отдыхал там вместе с женой, которая также работает в его рехабе. Задержание произошло вскоре после жалобы пациента, указавшего на пытки, избиения и голод.

В числе тех, кто проходил лечение в "Антонов PRO", были блогеры Сергей и Иван Кутовые. Рекламировали этот центр Паша Техник, Нилетто, Птаха, Коля Принцип, Миша Литвин и группа "Русский размер".

Сам Антонов называет себя дипломированным клиническим, детским и семейным психологом и утверждает, что изучает проблему зависимости с 1998 года.

Ранее сообщалось, что в Подмосковье вскрылись массовые издевательства над подростками в реабилитационном центре – более 20 детей удерживали и избивали. Следствие установило, что 29-летний администратор Виталий Балабриков и его коллеги с августа по ноябрь 2025 года фактически организовали незаконный реабилитационный центр для "трудных" подростков.