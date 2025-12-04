Барнаулец выиграл 90 тысяч рублей на баскетбольном матче, попав в кольцо с центра площадки

Мужчина выполнив все условия фан-челленджа

04 декабря 2025, 21:30, ИА Амител

На баскетбольном матче между БК "Барнаул" и БК "Новосибирск" один из зрителей выиграл 90 тысяч рублей, выполнив все условия фан-челленджа. Участнику предстояло забросить по одному мячу из-под кольца, со штрафной линии, с линии трехочкового и с центра площадки – и уложиться в 1,5 минуты.

Барнаулец справился со всеми бросками, а решающий мяч отправил в кольцо с середины площадки, что и принесло ему денежный приз.

Сам матч завершился победой БК "Барнаул" со счетом 76:71.

Ранее сообщалось, что огромный спортивный кластер планируют возвести в Индустриальном районе Барнаула на улице Власихинской, 143. На первом этапе на территории площадью более двух гектаров хотят построить пять спортивных залов для занятий волейболом, гимнастикой, баскетболом, падел-теннисом, пляжным волейболом, теннисом и мини-футболом.