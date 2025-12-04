В Барнауле три улицы закроют для грузовиков тяжелее 10 тонн

Ограничение вводится в целях безопасности дорожного движения

04 декабря 2025, 17:21, ИА Амител

Дорожный знак "Стоп" / Фото: amic.ru

В Барнауле на трех участках дорог с 24 декабря будет введено ограничение для грузовиков, сообщает пресс-служба городской администрации.

«Ограничение коснется участков улиц Мамонтова, Челюскинцев и Кутузова при движении от Нового моста через реку Обь до шоссе Ленточный Бор, в обоих направлениях», – информирует сайт краевой столицы.

Проехать по этим участкам смогут только транспортные средства массой не более 10 тонн. Об этом будут оповещать дорожные знаки на упомянутых выше участках. Ограничение вводится в целях безопасности дорожного движения.

Также с 5 декабря вводятся ограничения движения на некоторых участках города в связи с подготовкой и проведением новогодних и рождественских мероприятий. Общественный транспорт на время изменит маршруты.