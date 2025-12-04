В Барнауле три улицы закроют для грузовиков тяжелее 10 тонн
Ограничение вводится в целях безопасности дорожного движения
04 декабря 2025, 17:21, ИА Амител
В Барнауле на трех участках дорог с 24 декабря будет введено ограничение для грузовиков, сообщает пресс-служба городской администрации.
«Ограничение коснется участков улиц Мамонтова, Челюскинцев и Кутузова при движении от Нового моста через реку Обь до шоссе Ленточный Бор, в обоих направлениях», – информирует сайт краевой столицы.
Проехать по этим участкам смогут только транспортные средства массой не более 10 тонн. Об этом будут оповещать дорожные знаки на упомянутых выше участках. Ограничение вводится в целях безопасности дорожного движения.
Также с 5 декабря вводятся ограничения движения на некоторых участках города в связи с подготовкой и проведением новогодних и рождественских мероприятий. Общественный транспорт на время изменит маршруты.
18:19:46 04-12-2025
Вот и хорошо
20:52:09 04-12-2025
Круто!
23:00:58 04-12-2025
"«Ограничение коснется участков улиц Мамонтова, Челюскинцев и Кутузова при движении от Нового моста через реку Обь до шоссе Ленточный Бор, в обоих направлениях», – информирует сайт краевой столицы."------ Как на ваши увещевания дальнобои клали, так и будут продолжать класть... Рамка "высотная" на старом мосту тому пример. Влетают чуть ли не раз в неделю. И что руководство краевой столицы сделало, что бы это не повторялось? НИЧЕГО!!
10:48:00 05-12-2025
Заезд грузовиков более 3,5 т в город вообще должен быть запрещен, не место им в городе, дороги все раздолбали, повернуть не могут на перекрестке, расшараживаются с выездом на встречку, создают кучу проблем в городе. Пусть хозяева поумерят свой аппетит, перегружают их грузы в малотоннажные машины в пригороде и их вот уже только запускать в город. Ни в одном крупном городе в Европе большегрузы по улицам не ездят, за это там просто конские штрафы, а у нас всем на все наплевать.
10:57:15 05-12-2025
Так же надо закрыть отремонтированный летом участок улицы Зоотехнической от Змеиногорского тракта до перекрестка Мусоргского- Герцена для большегрузов, так как проезжая часть узкая и даже две легковые машины не везде разъезжаются.
13:25:53 05-12-2025
Т.е. теперь все большегрузы поедут по Комсомольскому и Красноармейскому? А больше вариантов и нет. Коллапс будет обеспечен.