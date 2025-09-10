Алла Пугачева дала первое большое интервью после начала СВО

Она отметила, что довольна своей жизнью и готова ответить на сплетни и мифы

10 сентября 2025, 22:30, ИА Амител

Алла Пугачева / Фото: соцсети Аллы Пугачевой

Алла Пугачева впервые после начала специальной военной операции и отъезда из России дала большое интервью, которое продлилось почти четыре часа, пишет издание "Бизнес онлайн".

В беседе с журналисткой Катериной Гордеевой* певица рассказала о своей жизни за границей, детях, здоровье и личных переживаниях.

Она отметила, что довольна своей жизнью и дала интервью, чтобы ответить на сплетни и мифы, которые окружали ее в последнее время. Отдельно Пугачева рассказала о своем самочувствии, указав, что чувствует себя хорошо для своего возраста, хотя болезни дают о себе знать – например, у нее стали болеть ноги, и ей пришлось обратиться к врачу.

Также в интервью она затронула тему признания ее мужа иноагентом и то, как это повлияло на их жизнь, поделилась своим отношением к творчеству Shaman и заявила, что не считает себя предателем.

Это первая откровенная публичная беседа певицы за последние годы, поскольку после переезда за границу она избегала комментариев и ограничивалась редкими публикациями в соцсетях.

* Признана иноагентом на территории РФ