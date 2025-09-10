НОВОСТИОбщество

Алла Пугачева дала первое большое интервью после начала СВО

Она отметила, что довольна своей жизнью и готова ответить на сплетни и мифы

10 сентября 2025, 22:30, ИА Амител

Алла Пугачева / Фото: соцсети Аллы Пугачевой
Алла Пугачева / Фото: соцсети Аллы Пугачевой

Алла Пугачева впервые после начала специальной военной операции и отъезда из России дала большое интервью, которое продлилось почти четыре часа, пишет издание "Бизнес онлайн".

В беседе с журналисткой Катериной Гордеевой* певица рассказала о своей жизни за границей, детях, здоровье и личных переживаниях.

Она отметила, что довольна своей жизнью и дала интервью, чтобы ответить на сплетни и мифы, которые окружали ее в последнее время. Отдельно Пугачева рассказала о своем самочувствии, указав, что чувствует себя хорошо для своего возраста, хотя болезни дают о себе знать – например, у нее стали болеть ноги, и ей пришлось обратиться к врачу.

Также в интервью она затронула тему признания ее мужа иноагентом и то, как это повлияло на их жизнь, поделилась своим отношением к творчеству Shaman и заявила, что не считает себя предателем.

Это первая откровенная публичная беседа певицы за последние годы, поскольку после переезда за границу она избегала комментариев и ограничивалась редкими публикациями в соцсетях.

* Признана иноагентом на территории РФ

Комментарии 18

Avatar Picture
Гость

23:19:06 10-09-2025

Это разве не фото дочери, Кристины Орбакайте?

  -4 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

00:58:23 11-09-2025

Гость (23:19:06 10-09-2025) Это разве не фото дочери, Кристины Орбакайте?... Жаба давит ?

  -9 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

01:51:06 11-09-2025

Готовит почву? Пути отступления? Посадку на запасной аэродром?

  -4 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Бгг

06:43:53 11-09-2025

Признана иноагентом на территории РФ

и нахрена вы ее публикуете тогда? Забудьте просто и игнорьте.

  8 Нравится
Ответить
Avatar Picture
гость

07:20:49 11-09-2025

Бгг (06:43:53 11-09-2025) Признана иноагентом на территории РФ и нахрена вы ее... Ты что ли Пугачиху иногентом признал?

  -1 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

09:11:00 11-09-2025

Бгг (06:43:53 11-09-2025) Признана иноагентом на территории РФ и нахрена вы ее... Иноагент не она, а муж ее.

  -1 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

10:43:16 11-09-2025

Гость (09:11:00 11-09-2025) Иноагент не она, а муж ее.... * Признана иноагентом на территории РФ - читай внимательней.

  -9 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Musik

11:03:34 11-09-2025

Гость (10:43:16 11-09-2025) * Признана иноагентом на территории РФ - читай внимательней.... вот вы и читайте - иноагент журналистка, а пугачеву не признали иноагентом.

  2 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

09:31:47 11-09-2025

Бгг (06:43:53 11-09-2025) Признана иноагентом на территории РФ и нахрена вы ее...
Ты из депутатов поди? Думаешь повесил на человека ярлык несогласного со властью и люди враз их забыли? Иди поплачь, что их все еще любят и уважают

  -2 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

07:35:03 11-09-2025

баба алла, опять собралась в ночнушке петь, за невменяемые миллионы

  3 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Повсекакий

10:35:37 11-09-2025

Гость (07:35:03 11-09-2025) баба алла, опять собралась в ночнушке петь, за невменяемые ... Так ведь,петь ,а не воровать.Эти "невменяемые " миллионы не украдены ,а заработаны.Заметь.

  -4 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

10:44:25 11-09-2025

Повсекакий (10:35:37 11-09-2025) Так ведь,петь ,а не воровать.Эти "невменяемые " миллионы не ... Петь или открывать рот под фонограмму тридцатилетней давности?

  6 Нравится
Ответить
Avatar Picture
никто

07:58:57 11-09-2025

Пугачёва? А кто это?

  -8 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

08:43:36 11-09-2025

никто (07:58:57 11-09-2025) Пугачёва? А кто это?... Внучка Емельяна Пугачёва. Эх ты, деревня...

  16 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Musik

09:33:02 11-09-2025

никто (07:58:57 11-09-2025) Пугачёва? А кто это?... помнится Вольфыч у соловьева рассказывал.

  -1 Нравится
Ответить
Avatar Picture
ППШариков

09:33:12 11-09-2025

"Умерла", так "умерла"...

  4 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

09:54:25 11-09-2025

А где она живет то? Израиль им вроде бы не очень понравился, они с мужем войну не любят. А в США скоро Венесуэлла начнется

  -5 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

11:29:11 11-09-2025

Гость (09:54:25 11-09-2025) А где она живет то? Израиль им вроде бы не очень понравился,... ]

в Непале ))))))))))))))))

  2 Нравится
Ответить
