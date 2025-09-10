Алла Пугачева дала первое большое интервью после начала СВО
Она отметила, что довольна своей жизнью и готова ответить на сплетни и мифы
10 сентября 2025, 22:30, ИА Амител
Алла Пугачева впервые после начала специальной военной операции и отъезда из России дала большое интервью, которое продлилось почти четыре часа, пишет издание "Бизнес онлайн".
В беседе с журналисткой Катериной Гордеевой* певица рассказала о своей жизни за границей, детях, здоровье и личных переживаниях.
Она отметила, что довольна своей жизнью и дала интервью, чтобы ответить на сплетни и мифы, которые окружали ее в последнее время. Отдельно Пугачева рассказала о своем самочувствии, указав, что чувствует себя хорошо для своего возраста, хотя болезни дают о себе знать – например, у нее стали болеть ноги, и ей пришлось обратиться к врачу.
Также в интервью она затронула тему признания ее мужа иноагентом и то, как это повлияло на их жизнь, поделилась своим отношением к творчеству Shaman и заявила, что не считает себя предателем.
Это первая откровенная публичная беседа певицы за последние годы, поскольку после переезда за границу она избегала комментариев и ограничивалась редкими публикациями в соцсетях.
* Признана иноагентом на территории РФ
23:19:06 10-09-2025
Это разве не фото дочери, Кристины Орбакайте?
00:58:23 11-09-2025
Гость (23:19:06 10-09-2025) Это разве не фото дочери, Кристины Орбакайте?... Жаба давит ?
01:51:06 11-09-2025
Готовит почву? Пути отступления? Посадку на запасной аэродром?
06:43:53 11-09-2025
Признана иноагентом на территории РФ
и нахрена вы ее публикуете тогда? Забудьте просто и игнорьте.
07:20:49 11-09-2025
Бгг (06:43:53 11-09-2025) Признана иноагентом на территории РФ и нахрена вы ее... Ты что ли Пугачиху иногентом признал?
09:11:00 11-09-2025
Бгг (06:43:53 11-09-2025) Признана иноагентом на территории РФ и нахрена вы ее... Иноагент не она, а муж ее.
10:43:16 11-09-2025
Гость (09:11:00 11-09-2025) Иноагент не она, а муж ее.... * Признана иноагентом на территории РФ - читай внимательней.
11:03:34 11-09-2025
Гость (10:43:16 11-09-2025) * Признана иноагентом на территории РФ - читай внимательней.... вот вы и читайте - иноагент журналистка, а пугачеву не признали иноагентом.
09:31:47 11-09-2025
Бгг (06:43:53 11-09-2025) Признана иноагентом на территории РФ и нахрена вы ее...
Ты из депутатов поди? Думаешь повесил на человека ярлык несогласного со властью и люди враз их забыли? Иди поплачь, что их все еще любят и уважают
07:35:03 11-09-2025
баба алла, опять собралась в ночнушке петь, за невменяемые миллионы
10:35:37 11-09-2025
Гость (07:35:03 11-09-2025) баба алла, опять собралась в ночнушке петь, за невменяемые ... Так ведь,петь ,а не воровать.Эти "невменяемые " миллионы не украдены ,а заработаны.Заметь.
10:44:25 11-09-2025
Повсекакий (10:35:37 11-09-2025) Так ведь,петь ,а не воровать.Эти "невменяемые " миллионы не ... Петь или открывать рот под фонограмму тридцатилетней давности?
07:58:57 11-09-2025
Пугачёва? А кто это?
08:43:36 11-09-2025
никто (07:58:57 11-09-2025) Пугачёва? А кто это?... Внучка Емельяна Пугачёва. Эх ты, деревня...
09:33:02 11-09-2025
никто (07:58:57 11-09-2025) Пугачёва? А кто это?... помнится Вольфыч у соловьева рассказывал.
09:33:12 11-09-2025
"Умерла", так "умерла"...
09:54:25 11-09-2025
А где она живет то? Израиль им вроде бы не очень понравился, они с мужем войну не любят. А в США скоро Венесуэлла начнется
11:29:11 11-09-2025
Гость (09:54:25 11-09-2025) А где она живет то? Израиль им вроде бы не очень понравился,... ]
в Непале ))))))))))))))))