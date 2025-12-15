Россиянке разрешили не платить кредит, который оформила ее дочь в игре Roblox
С девочкой связались неизвестные, пообещав бонусы в игре за необходимую информацию
15 декабря 2025, 14:25, ИА Амител
Жительницу России освободили от выплаты кредита, который ее девятилетняя дочь оформила, играя в онлайн-игру Roblox, сообщает Baza.
По информации издания, кировчанка предоставила своей дочери телефон для игры на полтора часа, а по возвращении устройства была шокирована, обнаружив в SMS крупные списания с ее банковской карты и уведомление от банка об одобрении потребительского займа.
После разговора с дочерью выяснилось, что в Roblox с ней связались неизвестные, пообещавшие большое количество игровых бонусов в обмен на коды из SMS-сообщений. Ребенок, в предвкушении получения внутриигровой валюты, предоставила всю необходимую информацию. Таким образом злоумышленники получили доступ к мобильному банку матери и всего за шестнадцать минут оформили кредит и перевели около 700 тысяч рублей на различные счета.
Попытка женщины аннулировать кредит в банке не увенчалась успехом. Сотрудники банка заявили, что действовали внимательно, заблокировав одну из транзакций, и возложили ответственность за произошедшее на клиентку, утверждая, что она сама раскрыла свои пароли и коды. Суд первой инстанции поддержал позицию банка. Однако женщина подала апелляцию.
Апелляционный суд, повторно рассмотрев дело, признал, что кредит был оформлен без ведома владелицы счета и что она фактически не получила денежные средства, поскольку они были сразу же переведены третьим лицам. Суд также отметил непоследовательные действия банка, который, заблокировав одну подозрительную операцию, спустя всего три минуты пропустил другой перевод на сумму в полмиллиона рублей.
14:52:47 15-12-2025
Эту лавку не знаю кто открыл, выдавать кредиты без личного присутствия и росписи. Но и не закрывают, наверное, специально.
08:50:12 16-12-2025
Гость (14:52:47 15-12-2025) Эту лавку не знаю кто открыл, выдавать кредиты без личного п... выдавать кредиты без личного присутствия -- вам могут и с личным присутсвием не дать, а мошенникам дадут и без вас. Вот это очень интересно
15:21:34 15-12-2025
то есть теперь можно взять кредит, потратить а потом обратиться всуд и сказать, это сын играл, комуто смс сказал, это вовсе не я? удобно...
19:22:10 15-12-2025
Плюсы пошли
08:03:28 16-12-2025
рассмотрев дело, признал, что кредит был оформлен без ведома владелицы счета --- ну вот могут же. Тупо не давайте кредит онлайн и никто не заявит, что сын играл
12:19:56 16-12-2025
Тут явно банк в доле, вы попробуйте кредит на свои нужды оформить - все кишки вынут и не дадут. В Сбер давал заявку на 400 т, зарплатный клиент, с идеальной кредитой историей, ага, бананза, 200 только одобрили, рылом не вышел. А тут 700 и так запросто, так не бывает, явно там свои люди у жуликов сидят.
12:25:30 16-12-2025
Гость (12:19:56 16-12-2025) Тут явно банк в доле, вы попробуйте кредит на свои нужды оф... В ВТБ карта зарплатная. Пишут в онлайн банке, вот вам кредит на 1000000. Уже все одобрено, только жмакни по ссылке. Но не нужно...
13:25:31 16-12-2025
Гость (12:25:30 16-12-2025) В ВТБ карта зарплатная. Пишут в онлайн банке, вот вам кредит...
Это шляпа - ниче тебе не одобрено - рекламная замануха
13:22:07 16-12-2025
А что если Кудельман поиграет в Roblox?
20:39:58 16-12-2025
классно....весело интересно.(а как она через роблокс его оформила? она не в России?)
20:55:30 16-12-2025
0-0 (20:39:58 16-12-2025) классно....весело интересно.(а как она через роблокс его офо... Ну так от имени roblox с малолетней общались мошенники.