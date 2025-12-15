НОВОСТИПроисшествия

Россиянке разрешили не платить кредит, который оформила ее дочь в игре Roblox

С девочкой связались неизвестные, пообещав бонусы в игре за необходимую информацию

15 декабря 2025, 14:25, ИА Амител

Деньги / Фото: amic.ru
Деньги / Фото: amic.ru

Жительницу России освободили от выплаты кредита, который ее девятилетняя дочь оформила, играя в онлайн-игру Roblox, сообщает Baza

По информации издания, кировчанка предоставила своей дочери телефон для игры на полтора часа, а по возвращении устройства была шокирована, обнаружив в SMS крупные списания с ее банковской карты и уведомление от банка об одобрении потребительского займа.

После разговора с дочерью выяснилось, что в Roblox с ней связались неизвестные, пообещавшие большое количество игровых бонусов в обмен на коды из SMS-сообщений. Ребенок, в предвкушении получения внутриигровой валюты, предоставила всю необходимую информацию. Таким образом злоумышленники получили доступ к мобильному банку матери и всего за шестнадцать минут оформили кредит и перевели около 700 тысяч рублей на различные счета.

Попытка женщины аннулировать кредит в банке не увенчалась успехом. Сотрудники банка заявили, что действовали внимательно, заблокировав одну из транзакций, и возложили ответственность за произошедшее на клиентку, утверждая, что она сама раскрыла свои пароли и коды. Суд первой инстанции поддержал позицию банка. Однако женщина подала апелляцию.

Апелляционный суд, повторно рассмотрев дело, признал, что кредит был оформлен без ведома владелицы счета и что она фактически не получила денежные средства, поскольку они были сразу же переведены третьим лицам. Суд также отметил непоследовательные действия банка, который, заблокировав одну подозрительную операцию, спустя всего три минуты пропустил другой перевод на сумму в полмиллиона рублей.

Деньги. Рубли. Кредит / Фото: amic.ru

Самозапреты на кредиты каждый месяц спасают по 300 млн рублей

Влияние новых защитных инструментов на безопасность заемщиков оценили в ВТБ
НОВОСТИОбщество

Мошенники деньги кредит

Комментарии 11

Avatar Picture
Гость

14:52:47 15-12-2025

Эту лавку не знаю кто открыл, выдавать кредиты без личного присутствия и росписи. Но и не закрывают, наверное, специально.

  -3 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

08:50:12 16-12-2025

Гость (14:52:47 15-12-2025) Эту лавку не знаю кто открыл, выдавать кредиты без личного п... выдавать кредиты без личного присутствия -- вам могут и с личным присутсвием не дать, а мошенникам дадут и без вас. Вот это очень интересно

  -6 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

15:21:34 15-12-2025

то есть теперь можно взять кредит, потратить а потом обратиться всуд и сказать, это сын играл, комуто смс сказал, это вовсе не я? удобно...

  11 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

19:22:10 15-12-2025

Плюсы пошли

  -17 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

08:03:28 16-12-2025

рассмотрев дело, признал, что кредит был оформлен без ведома владелицы счета --- ну вот могут же. Тупо не давайте кредит онлайн и никто не заявит, что сын играл

  -8 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

12:19:56 16-12-2025

Тут явно банк в доле, вы попробуйте кредит на свои нужды оформить - все кишки вынут и не дадут. В Сбер давал заявку на 400 т, зарплатный клиент, с идеальной кредитой историей, ага, бананза, 200 только одобрили, рылом не вышел. А тут 700 и так запросто, так не бывает, явно там свои люди у жуликов сидят.

  -7 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

12:25:30 16-12-2025

Гость (12:19:56 16-12-2025) Тут явно банк в доле, вы попробуйте кредит на свои нужды оф... В ВТБ карта зарплатная. Пишут в онлайн банке, вот вам кредит на 1000000. Уже все одобрено, только жмакни по ссылке. Но не нужно...

  6 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

13:25:31 16-12-2025

Гость (12:25:30 16-12-2025) В ВТБ карта зарплатная. Пишут в онлайн банке, вот вам кредит...
Это шляпа - ниче тебе не одобрено - рекламная замануха

  -8 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

13:22:07 16-12-2025

А что если Кудельман поиграет в Roblox?

  -6 Нравится
Ответить
Avatar Picture
0-0

20:39:58 16-12-2025

классно....весело интересно.(а как она через роблокс его оформила? она не в России?)

  -6 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

20:55:30 16-12-2025

0-0 (20:39:58 16-12-2025) классно....весело интересно.(а как она через роблокс его офо... Ну так от имени roblox с малолетней общались мошенники.

  6 Нравится
Ответить
Лента новостей
Все новости

Новости партнеров