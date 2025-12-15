Россиянке разрешили не платить кредит, который оформила ее дочь в игре Roblox

С девочкой связались неизвестные, пообещав бонусы в игре за необходимую информацию

15 декабря 2025, 14:25, ИА Амител

Жительницу России освободили от выплаты кредита, который ее девятилетняя дочь оформила, играя в онлайн-игру Roblox, сообщает Baza.

По информации издания, кировчанка предоставила своей дочери телефон для игры на полтора часа, а по возвращении устройства была шокирована, обнаружив в SMS крупные списания с ее банковской карты и уведомление от банка об одобрении потребительского займа.

После разговора с дочерью выяснилось, что в Roblox с ней связались неизвестные, пообещавшие большое количество игровых бонусов в обмен на коды из SMS-сообщений. Ребенок, в предвкушении получения внутриигровой валюты, предоставила всю необходимую информацию. Таким образом злоумышленники получили доступ к мобильному банку матери и всего за шестнадцать минут оформили кредит и перевели около 700 тысяч рублей на различные счета.

Попытка женщины аннулировать кредит в банке не увенчалась успехом. Сотрудники банка заявили, что действовали внимательно, заблокировав одну из транзакций, и возложили ответственность за произошедшее на клиентку, утверждая, что она сама раскрыла свои пароли и коды. Суд первой инстанции поддержал позицию банка. Однако женщина подала апелляцию.

Апелляционный суд, повторно рассмотрев дело, признал, что кредит был оформлен без ведома владелицы счета и что она фактически не получила денежные средства, поскольку они были сразу же переведены третьим лицам. Суд также отметил непоследовательные действия банка, который, заблокировав одну подозрительную операцию, спустя всего три минуты пропустил другой перевод на сумму в полмиллиона рублей.