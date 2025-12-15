В отдельных районах столбики термометров опустятся ниже -20 градусов

15 декабря 2025, 15:50, ИА Амител

Метель в Барнауле / Фото: amic.ru

На Алтайский край надвигаются метели, снег и порывистый ветер, а также похолодания до -24 градусов. Об этом amic.ru рассказала ведущий синоптик краевого Гидрометцентра Наталия Кобякова.

Как уточнила специалист, до конца недели в регионе сохранится неустойчивая умеренно морозная погода.

Так, 16 декабря в отдельных районах Алтайского края выпадет небольшой снег, ожидаются метели. В первой половине ночи ветер местами усилится до 17–22 м/с, столбики термометров покажут от -5 до -10, местами до -16 градусов. Днем они достигнут отметок - 4...-9 градусов.

17 декабря ночью местами, а днем на большей части территории пройдет снег и метели, местами ветер усилится до 15−16 м/с. Ночью температура воздуха составит -8...-13, местами до -18 градусов. Днем синоптики ожидают -5...-10, местами до -15 градусов.

Ночью 18 декабря значительно похолодает. Столбики термометров опустятся до -14...-19, местами до -24 градусов. В отдельных районах выпадет снег. Местами ветер усилится до 15 м/с, пройдут метели. Днем снег и метели ожидают на большей части территорий. Температура воздуха составит -8...-13, местами -18 градусов.