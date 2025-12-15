В Петербурге подросток ранил учительницу ножом в школе

Обоих доставили в больницу

15 декабря 2025, 17:15, ИА Амител

Скорая помощь / Фото: Екатерина Смолихина / amic.ru

В школе № 191 на Белорусской улице Санкт-Петербурга произошло нападение на учительницу. Ученик 9-го класса ударил педагога ножом. Об этом сообщает издание "Фонтанка" со ссылкой на источники.

Подросток заранее договорился с учительницей о встрече, чтобы исправить контрольную работу. По данным следствия, в кабинете он нанес женщине удар ножом в спину, когда та отвернулась. После этого школьник причинил вред себе.

Обоих – и педагога, и подростка – экстренно доставили в больницу. У учительницы диагностированы резаные раны. Состояние школьника также оценивается как тяжелое. Других пострадавших в результате инцидента нет.

Вопреки требованиям безопасности, металлодетектор на входе в школу, как сообщает Mash, не предотвратил трагедию. По данным Telegram-канала, когда подросток проходил через рамку, она сработала, однако охрана не отреагировала должным образом. Учащиеся в беседе с журналистами отметили, что иногда приносили в школу колющие предметы без замечаний со стороны персонала.

Предполагаемой причиной нападения, по предварительным данным, стало недовольство подростка выставленной оценкой. Правоохранительные органы проводят проверку по факту происшествия, устанавливая все обстоятельства случившегося, включая работу службы безопасности учебного заведения.

