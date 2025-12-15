В Петербурге подросток ранил учительницу ножом в школе
Обоих доставили в больницу
15 декабря 2025, 17:15, ИА Амител
В школе № 191 на Белорусской улице Санкт-Петербурга произошло нападение на учительницу. Ученик 9-го класса ударил педагога ножом. Об этом сообщает издание "Фонтанка" со ссылкой на источники.
Подросток заранее договорился с учительницей о встрече, чтобы исправить контрольную работу. По данным следствия, в кабинете он нанес женщине удар ножом в спину, когда та отвернулась. После этого школьник причинил вред себе.
Обоих – и педагога, и подростка – экстренно доставили в больницу. У учительницы диагностированы резаные раны. Состояние школьника также оценивается как тяжелое. Других пострадавших в результате инцидента нет.
Вопреки требованиям безопасности, металлодетектор на входе в школу, как сообщает Mash, не предотвратил трагедию. По данным Telegram-канала, когда подросток проходил через рамку, она сработала, однако охрана не отреагировала должным образом. Учащиеся в беседе с журналистами отметили, что иногда приносили в школу колющие предметы без замечаний со стороны персонала.
Предполагаемой причиной нападения, по предварительным данным, стало недовольство подростка выставленной оценкой. Правоохранительные органы проводят проверку по факту происшествия, устанавливая все обстоятельства случившегося, включая работу службы безопасности учебного заведения.
18:00:10 15-12-2025
Вот это страсти мордасти в российских школах
19:14:37 15-12-2025
Вахабит? Сын вахабита?
00:18:04 16-12-2025
Гость (19:14:37 15-12-2025) Вахабит? Сын вахабита?...
Не угадал
08:14:01 16-12-2025
охрана плохо работает
да и подростки не знают, как выходить из конфликта
этому немного учили по предмету "обществознание" в средних классах, так его сократили, оставили только в старших классах
08:36:07 16-12-2025
Нас раньше ни кто не охранял, ни охраны ни рамок. Ни подобных ицидентов.
Вырастили поколение террористов, а теперь пытаемся от них спрятаться за рамками и охраной.
Зато они у нас права знают, они у нас личности, их мамки в папки целуют, а они учителей ножами бьют
Где то, становление, когда учитель должен быть уважаемой личностью? Где свернули не там?
Почему учителя превратили в изгоя, который не имеет права ни в свободное от работы время в купальнике на пляж выйти, ни указкой долбануть по башке дибилу. Теперь еще убивать начнут на уроках, мы так без педагогов останемся, и так их нехватка, опомнитесь!
09:02:39 16-12-2025
Гость (08:36:07 16-12-2025) Нас раньше ни кто не охранял, ни охраны ни рамок. Ни подобны... Нас раньше технички охраняли! Как мокрой тряпкой стеганет ниже спины... Куда там СОБРу или ВОхре)))
10:05:19 16-12-2025
Гость (08:36:07 16-12-2025) Нас раньше ни кто не охранял, ни охраны ни рамок. Ни подобны... У него мать учитель истории в той же школе.