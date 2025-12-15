Эксперт предрекает эпоху фрагментированного интернета с национальными границами
Директор Лаборатории искусственного интеллекта Адам-Сергей Авакян предсказывает усиление национальных границ в Сети, что может замедлить развитие глобальной науки и бизнеса
15 декабря 2025, 22:30, ИА Амител
Глобальный интернет стремительно движется к эпохе "цифрового суверенитета", превращаясь в совокупность изолированных национальных сегментов – "сплинтернет". Такую тенденцию в беседе с Readovka обозначил директор Лаборатории искусственного интеллекта AIIA Адам-Сергей Авакян.
По его словам, страны все активнее ограничивают свободу в Сети, стремясь к безопасности и контролю над данными. Уже сегодня Индия, Бразилия и Южная Корея вводят правила обязательного хранения пользовательских данных внутри страны, а в Европе обсуждают запрет соцсетей для подростков. Авакян считает, что вместо запретов эффективнее было бы вкладываться в цифровую грамотность и медиагигиену.
«Страна А блокирует американский мессенджер, страна Б запрещает китайский видеосервис. Никакой "оттепели" я не предвижу: все признаки говорят об усилении фрагментации», – отметил эксперт.
Полностью изолировать национальный сегмент интернета, по его мнению, практически невозможно – даже Китай, построивший "Великий файрвол", сохраняет связь с мировой сетью. Однако усиление цифровых границ создает серьезные риски: масштабирование исследований, бизнеса и образовательных проектов упирается в эти искусственные барьеры и замедляется.
«Я отношусь к цифровому суверенитету с пониманием... Но в долгосрочной перспективе чрезмерная фрагментация может навредить и науке, и бизнесу, и образованию», – подытожил Авакян.
Таким образом, будущее интернета, по прогнозу эксперта, – это мир "цифровых островов", где глобальная связанность уступит место национальным правилам и ограничениям.
07:51:27 16-12-2025
Сначала всех подсадили на интернет, все было свободно, а теперь ограничивают. Это жестоко и нечестно. Сразу бы тогда ограничения делали, а не через много много лет, когда люди очень привыкли к комфорту.
07:57:05 16-12-2025
Подскажите пожалуйста, а где вот эти звания экспертов выдаются? которые описывают лишь текущую обстановку и их уже экспертами называют?
Тут вроде даже самый далекий уже это понимает, а большинство, почуяли это уже на своих шкурах. (особенно клиенты ростелекома, который в первых рядах вносит все ограничения)