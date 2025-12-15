Эксперт предрекает эпоху фрагментированного интернета с национальными границами

Директор Лаборатории искусственного интеллекта Адам-Сергей Авакян предсказывает усиление национальных границ в Сети, что может замедлить развитие глобальной науки и бизнеса

15 декабря 2025, 22:30, ИА Амител

Интернет / Фото: amic.ru

Глобальный интернет стремительно движется к эпохе "цифрового суверенитета", превращаясь в совокупность изолированных национальных сегментов – "сплинтернет". Такую тенденцию в беседе с Readovka обозначил директор Лаборатории искусственного интеллекта AIIA Адам-Сергей Авакян.

По его словам, страны все активнее ограничивают свободу в Сети, стремясь к безопасности и контролю над данными. Уже сегодня Индия, Бразилия и Южная Корея вводят правила обязательного хранения пользовательских данных внутри страны, а в Европе обсуждают запрет соцсетей для подростков. Авакян считает, что вместо запретов эффективнее было бы вкладываться в цифровую грамотность и медиагигиену.

«Страна А блокирует американский мессенджер, страна Б запрещает китайский видеосервис. Никакой "оттепели" я не предвижу: все признаки говорят об усилении фрагментации», – отметил эксперт.

Полностью изолировать национальный сегмент интернета, по его мнению, практически невозможно – даже Китай, построивший "Великий файрвол", сохраняет связь с мировой сетью. Однако усиление цифровых границ создает серьезные риски: масштабирование исследований, бизнеса и образовательных проектов упирается в эти искусственные барьеры и замедляется.

«Я отношусь к цифровому суверенитету с пониманием... Но в долгосрочной перспективе чрезмерная фрагментация может навредить и науке, и бизнесу, и образованию», – подытожил Авакян.

Таким образом, будущее интернета, по прогнозу эксперта, – это мир "цифровых островов", где глобальная связанность уступит место национальным правилам и ограничениям.