Бастрыкин взял на контроль ситуацию со сливом отходов в Барнауле

По информации Народного фронта, отходы в селе Власиха незаконно сливают уже десять лет

15 декабря 2025, 20:00, ИА Амител

Слив нечистот в селе Власиха / Фото: Народный фронт

Председатель СК РФ Александр Бастрыкин взял на контроль ситуацию со сливом жидких бытовых отходов в селе Власиха в Барнауле, сообщает региональное отделение Народного фронта.

«Глава Следкома России Александр Бастрыкин поручил доложить о результатах проверки по информации о нарушении природоохранного законодательства во Власихе», – пишут активисты.

Ранее Народный фронт сообщал, что более десяти лет в селе Власиха незаконно сбрасывали отходы. Нечистоты текут в направлении Нового Власихинского кладбища, где покоятся, в том числе, ветераны СВО.

Представители движения отправляли в связи с этим обращения в Росприроднадзор, полицию и прокуратуру. В ситуации разбираются алтайские следователи.

Ор

20:29:19 15-12-2025

И снова Бастрыкин взял на контроль..))))

Гость

21:30:01 15-12-2025

А когда мы ему отправляли информацию о незаконном сносе нашего дома, против которого более 90% жильцов, там отмолчались... точнее через пару месяцев с нарушением сроков прислаи дежурную отписку...

Гость

08:43:12 16-12-2025

Гость (21:30:01 15-12-2025) А когда мы ему отправляли информацию о незаконном сносе наше... Нужно, видимо, в соцсети выставлять, резонанс создавать. Судя по всему, он только так на контроль берет.

Сергей

08:00:50 16-12-2025

Нашли чем удивить, в каждой деревне у кого туалеты в доме, откачивают и сливают тут же за деревней. 😎😋

