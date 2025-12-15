Бастрыкин взял на контроль ситуацию со сливом отходов в Барнауле

По информации Народного фронта, отходы в селе Власиха незаконно сливают уже десять лет

15 декабря 2025, 20:00, ИА Амител

Слив нечистот в селе Власиха / Фото: Народный фронт

Председатель СК РФ Александр Бастрыкин взял на контроль ситуацию со сливом жидких бытовых отходов в селе Власиха в Барнауле, сообщает региональное отделение Народного фронта.

«Глава Следкома России Александр Бастрыкин поручил доложить о результатах проверки по информации о нарушении природоохранного законодательства во Власихе», – пишут активисты.

Ранее Народный фронт сообщал, что более десяти лет в селе Власиха незаконно сбрасывали отходы. Нечистоты текут в направлении Нового Власихинского кладбища, где покоятся, в том числе, ветераны СВО.

Представители движения отправляли в связи с этим обращения в Росприроднадзор, полицию и прокуратуру. В ситуации разбираются алтайские следователи.

