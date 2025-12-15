Бастрыкин взял на контроль ситуацию со сливом отходов в Барнауле
По информации Народного фронта, отходы в селе Власиха незаконно сливают уже десять лет
15 декабря 2025, 20:00, ИА Амител
Председатель СК РФ Александр Бастрыкин взял на контроль ситуацию со сливом жидких бытовых отходов в селе Власиха в Барнауле, сообщает региональное отделение Народного фронта.
«Глава Следкома России Александр Бастрыкин поручил доложить о результатах проверки по информации о нарушении природоохранного законодательства во Власихе», – пишут активисты.
Ранее Народный фронт сообщал, что более десяти лет в селе Власиха незаконно сбрасывали отходы. Нечистоты текут в направлении Нового Власихинского кладбища, где покоятся, в том числе, ветераны СВО.
Представители движения отправляли в связи с этим обращения в Росприроднадзор, полицию и прокуратуру. В ситуации разбираются алтайские следователи.
В ноябре в одном из дворов Барнаула образовалась стихийная свалка. Горожане жаловались, что отходы скапливались вокруг баков и даже лежали под окнами.
20:29:19 15-12-2025
И снова Бастрыкин взял на контроль..))))
21:30:01 15-12-2025
А когда мы ему отправляли информацию о незаконном сносе нашего дома, против которого более 90% жильцов, там отмолчались... точнее через пару месяцев с нарушением сроков прислаи дежурную отписку...
08:43:12 16-12-2025
Гость (21:30:01 15-12-2025) А когда мы ему отправляли информацию о незаконном сносе наше... Нужно, видимо, в соцсети выставлять, резонанс создавать. Судя по всему, он только так на контроль берет.
08:00:50 16-12-2025
Нашли чем удивить, в каждой деревне у кого туалеты в доме, откачивают и сливают тут же за деревней. 😎😋