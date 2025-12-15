Белокуриха вошла в пятерку самых бюджетных горнолыжных курортов России

День отдыха на курорте обойдется в среднем в 13 тысяч рублей

15 декабря 2025, 19:00, ИА Амител

Горнолыжный курорт / Фото: unsplash.com

Алтайский курорт Белокуриха вошел в топ-5 самых доступных горнолыжных направлений России. Согласно исследованию, проведенному на основе данных сервисов 2ГИС и "Отелло", один день отдыха здесь в среднем обходится в 13 тысяч рублей.

В эту сумму входит:

проживание в отеле в 15-минутной пешей доступности от склонов – 8,4 тысячи рублей;

ски-пасс и прокат снаряжения на день – 3,3 тысячи рублей;

обед и ужин в местных кафе – 1,3 тысячи рублей.

Самым бюджетным оказался курорт "Гора Соболиная" в Иркутской области (8,1 тыс. руб. в день). В тройку также вошли "Абзаково" в Башкортостане (10,1 тыс. руб.) и Архыз в Карачаево-Черкесии (12,9 тыс. руб.). Дороже всего отдых в Сочи: на курортах "Газпром", Красная Поляна и Роза Хутор стоимость дня достигает 25–27,6 тыс. рублей.

По сравнению с прошлым сезоном общая стоимость дня на горнолыжном курорте выросла на 5%, в основном за счет подорожания ски-пассов, проката и питания. Цены в исследовании рассчитаны без учета новогодних праздников, когда тарифы традиционно выше.

