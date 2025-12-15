Белокуриха вошла в пятерку самых бюджетных горнолыжных курортов России
День отдыха на курорте обойдется в среднем в 13 тысяч рублей
15 декабря 2025, 19:00, ИА Амител
Алтайский курорт Белокуриха вошел в топ-5 самых доступных горнолыжных направлений России. Согласно исследованию, проведенному на основе данных сервисов 2ГИС и "Отелло", один день отдыха здесь в среднем обходится в 13 тысяч рублей.
В эту сумму входит:
-
проживание в отеле в 15-минутной пешей доступности от склонов – 8,4 тысячи рублей;
-
ски-пасс и прокат снаряжения на день – 3,3 тысячи рублей;
-
обед и ужин в местных кафе – 1,3 тысячи рублей.
Самым бюджетным оказался курорт "Гора Соболиная" в Иркутской области (8,1 тыс. руб. в день). В тройку также вошли "Абзаково" в Башкортостане (10,1 тыс. руб.) и Архыз в Карачаево-Черкесии (12,9 тыс. руб.). Дороже всего отдых в Сочи: на курортах "Газпром", Красная Поляна и Роза Хутор стоимость дня достигает 25–27,6 тыс. рублей.
По сравнению с прошлым сезоном общая стоимость дня на горнолыжном курорте выросла на 5%, в основном за счет подорожания ски-пассов, проката и питания. Цены в исследовании рассчитаны без учета новогодних праздников, когда тарифы традиционно выше.
Ранее сообщалось, что в Белокурихе построят элитный санаторий за 5 млрд рублей.
01:24:07 16-12-2025
как это...там очень дорого, 88 т сутки за люкс на 4 чел.
07:53:24 16-12-2025
Гость (01:24:07 16-12-2025) как это...там очень дорого, 88 т сутки за люкс на 4 чел.... Дешман, хостел.
13:26:55 16-12-2025
Musik (07:53:24 16-12-2025) Дешман, хостел. ... в шерегеше в убитых хрущебах тоже бюджетно