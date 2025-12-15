В Хабаровском крае крупный тигр хотел перейти дорогу, но передумал. Видео

Выходы тигров к дорогам в регионе случаются регулярно

15 декабря 2025, 13:05, ИА Амител

В Хабаровском районе крупный тигр вышел к дороге и на несколько секунд остановил движение. Хищник явно собирался перейти проезжую часть, однако, заметив автомобили, замешкался и в последний момент передумал, пишет Telegram-канал Amur Mash.

Водители притормозили, пропуская полосатого "пешехода", но тигр развернулся и спокойно ушел обратно в лес. Никто не пострадал, движение вскоре возобновилось.

Специалисты отмечают, что выходы тигров к дорогам в регионе случаются регулярно, особенно в зимний период, и призывают водителей снижать скорость и не пытаться отпугивать диких животных.

Ранее сообщалось, что в Хабаровском крае тигр вышел на трассу и напугал местных жителей. По словам очевидцев, хищник спокойно прогуливался вдоль дороги, не проявляя агрессии. Проезжавшие автомобилисты сняли животное на видео – тигр вел себя уверенно и словно позировал перед камерами.