Бывший представитель алтайского внутрипола стал врио первого вице-губернатора Камчатки

Павел Ясевич родился во Владивостоке, но учился и долгое время жил в Алтайском крае

15 декабря 2025, 14:30, ИА Амител

Врио первого вице-губернатора Камчатки Павел Ясевич / Фото: kamgov.ru

В Камчатском крае на должность врио первого вице-губернатора назначили Павла Ясевича, сообщает "Интерфакс". В 2010-х годах он служил замначальника департамента внутренней политики администрации Алтайского края.

Глава Камчатки Владимир Солодов внесет кандидатуру Ясевича в депутатский корпус, чтобы утвердить его в должности первого вице-губернатора на постоянной основе.

Как выяснила "Атмосфера", в полномочия Ясевича будут входить "общее управление процессами и кураторство представительства при правительстве РФ". Большую часть времени он будет проводить в регионе и периодически – в Москве.

Павел Ясевич родился во Владивостоке в 1979 году, окончил соцфак АлтГУ, кандидат социологических наук. До 2011 года занимался рекламой и маркетингом в Барнауле, был преподавателем в АлтГУ. В 2011-м стал первым замглавы Алтайского регионального отделения "Единой России". В период с 2012 по 2016 год был замначальника департамента организации управления и заместителем начальника департамента внутренней политики в администрации Алтайского края. В этих департаментах он курировал взаимодействие с органами местного самоуправления. Также Ясевич проводил избирательные кампании "Единой России", активно участвовал в выборах губернатора Александра Карлина в 2014 году.

Ранее в барнаульском комитете КПРФ утвердили досрочное сложение полномочий двух секретарей, которые ушли в армию. На срочную службу отправились Александр Волобуев и Егор Поломошнов.