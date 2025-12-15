Новой культурной столицей России стал Челябинск

Город победил в голосовании, результаты которого были объявлены в Москве

15 декабря 2025

Памятник В.И. Ленину в Челябинске / Фото: Shutterstock

Столица Южного Урала, Челябинск, была удостоена статуса "Культурная столица 2027". Объявление результатов и гала-концерт состоялись в Москве, сообщает ТАСС.

В финальном этапе состязания за почетное звание боролись Вологда, Калуга, Новосибирск, Рязань, Сочи, Ставрополь, Ульяновск и Челябинск.

Новосибирск стал лидером в категории зрительских симпатий. Архангельск и Владикавказ были отмечены особыми дипломами в категории "Восходящая звезда", а Гатчина, Ижевск и Липецк получили признание за успешный дебют. В номинации "Преемственность и целеустремленность" победителями стали Нальчик и Сыктывкар.

Ранее глава Новосибирска Максим Кудрявцев призвал жителей Барнаула выбрать его город культурной столицей 2027 года.