Британские ученые нашли в темном шоколаде "молекулу молодости"

Исследование показало, что теобромин — алкалоид какао-бобов — может замедлять биологическое старение

15 декабря 2025, 23:30, ИА Амител

Шоколадные конфеты / Изображение сгенерировано ИИ Kandinsky / amic.ru

Секрет долголетия может скрываться в темном шоколаде. К такому выводу пришли ученые из Королевского колледжа Лондона, обнаружив связь между содержащимся в какао алкалоидом теобромином и замедлением биологического старения, пишет mkset.ru.

Исследователи проанализировали данные почти 1700 человек, сопоставив уровень теобромина в их крови с эпигенетическими маркерами старения – химическими метками на ДНК, которые отражают износ организма. Оказалось, что у людей с повышенной концентрацией этого вещества биологический возраст систематически был ниже хронологического.

«Мы нашли связь между метаболитом темного шоколада и способностью организма сохранять молекулярную молодость. Это открывает новое направление в поиске пищевых компонентов для здорового долголетия», – пояснила руководитель исследования профессор Джорджина Белл.

Примечательно, что из всех изученных соединений в какао и кофе такой эффект показал только теобромин – тот самый компонент, который опасен для собак, но, судя по всему, полезен для человека.

Ученые подчеркивают: открытие не означает, что можно без ограничений есть шоколад. В плитках содержатся сахар и жиры, избыток которых вреден. "Магия", вероятно, кроется в самом теобромине.

Чтобы превратить это знание в конкретные рекомендации, потребуются дополнительные клинические исследования. Однако уже сейчас ясно: пища может хранить секреты долгой жизни, которые наука только начинает раскрывать.