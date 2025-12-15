Россияне съедят около миллиона тонн мандаринов по итогам 2025 года

Большинство из них – в предновогодние праздники и на каникулах

15 декабря 2025, 15:05, ИА Амител

Мандарины / Изображение сгенерировано с помощью нейросети Kandinsky by Sber AI / amic.ru

По оценкам аналитиков, в течение 2025 года жители России съедят около миллиона тонн мандаринов. Значительная часть, а именно треть от этого объема, будет съедена в период, предшествующий Новому году. Об этом сообщает РИА Новости.

В среднем мандарины составляют примерно десятую часть фруктового рациона россиян на протяжении года. В зимние месяцы, и особенно непосредственно перед новогодними праздниками, их доля существенно увеличивается.

Практически весь объем потребляемых мандаринов обеспечивается за счет импорта, поскольку собственное выращивание этих фруктов в России развито слабо из-за неподходящего климата.