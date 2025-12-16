НОВОСТИОбщество

Главная городская елка на площади Свободы в Барнауле обзавелась звездой и "зеленеет". Фото

На площадке также будет установлено 45 светодинамических фигур

16 декабря 2025, 07:00, ИА Амител

Установка новогоднего городка на площади Свободы в Барнауле / Фото: amic.ru

На площади Свободы продолжается строительство главного новогоднего снежного городка Барнаула. Специалисты подрядной организации уже смонтировали основу 32-метровой новогодней ели и начали "озеленение" ветвями, а на ее макушке уже сверкает звезда. Кроме этого, на площадке можно уже увидеть световые инсталляции. 

Всего планируется установить более 45 светодинамических фигур, из них порядка 30 – в формате интерактивных объектов. Среди них – световые колонны, качели "Колокольчик" и "Балансир", а также стены "Барабаны", "Движение" и конструкции "Кубик" и "Домино".

Также здесь появятся большая горка с двумя скатами, фигуры Деда Мороза и Снегурочки. Это второй Новый год подряд, когда в городке не будет снежных и ледовых фигур.

Напомним, с 5 декабря по 5 февраля площадь Свободы закрыта для транспорта. Открытие новогоднего городка запланировано на 26 декабря.

Комментарии 29

Avatar Picture
Сибиряк

07:06:19 16-12-2025

В сибири не нашлось живой елки? Смотреть на эту свечку без слез невозможно

  -20 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

07:39:43 16-12-2025

Сибиряк (07:06:19 16-12-2025) В сибири не нашлось живой елки? Смотреть на эту свечку без с... Ну и не смотрите, купите себе живую и любуйтесь. А мне жалко вырубать древние ели

  27 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

08:13:57 16-12-2025

Гость (07:39:43 16-12-2025) Ну и не смотрите, купите себе живую и любуйтесь. А мне ... Это, как шарик говорит, бабушкам хорошо! Когда в лесу одни пеньки...

  32 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

20:22:43 16-12-2025

Гость (07:39:43 16-12-2025) Ну и не смотрите, купите себе живую и любуйтесь. А мне ... никто и не предлагает рубить. ее в кадке можно привезти.

  -18 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

23:10:56 16-12-2025

Гость (20:22:43 16-12-2025) никто и не предлагает рубить. ее в кадке можно привезти.... 30 метровую? В кадке? Смеялся.

  15 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

15:19:31 16-12-2025

Сибиряк (07:06:19 16-12-2025) В сибири не нашлось живой елки? Смотреть на эту свечку без с... Сколько её выруба́ть-то можно?! И так одни берёзы в лесах остались ..

  -16 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

07:21:17 16-12-2025

Туалетный ершик!

  -26 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

07:22:34 16-12-2025

Памятник ёлке, пядом с памятником репрессированному бате.

  -21 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

08:14:36 16-12-2025

Пирамидка!

  -22 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Совет

08:35:49 16-12-2025

Эту площадь - "площадью" назвать стыдно. Парковочный пятачок!

  -8 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гаргантюа

08:42:31 16-12-2025

Я всегда знал что в Сибири главное украшение зимой это 45 светодинамических фигур), А лед и горки это пережиток неандертальцев), прямо дух захватывает как ребятишки катятся с визгом и смехом с 45 светодинамических фигур)

  -2 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

08:47:23 16-12-2025

Испанский стыд за администрацию г. Барнаула

  -10 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гаргантюа

09:01:17 16-12-2025

Гость (08:47:23 16-12-2025) Испанский стыд за администрацию г. Барнаула... не,) еще и французский)

  -18 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

15:21:52 16-12-2025

Гость (08:47:23 16-12-2025) Испанский стыд за администрацию г. Барнаула... Да, креатива им не хватает. Не докрутили. Могли бы пойти дальше, по мотивам Андерсена. На площади установить таблички типа «настоящая ёлка, высота 25метров», «фигура светодинамической лошадки» , « светодинамическая горка для детей» и т.п.. Всего 45 штук. Работники мэрии по утвержденному графику должны ходить вокруг табличек и громко восхищаться красотой объектов. «Ах, какая ёлка, какие игрушки, гирлянды, огоньки».
Вот тогда бы народ повалил на площадь Свободы! А так нет, неинтересно, не пойдем!

  -10 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

09:39:12 16-12-2025

Лучше была старая городская ёлка из 3000 маленьких ёлок, до того как купили этот конус.

  -14 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

09:43:48 16-12-2025

Они эту елку втиснули на пятачок между двумя проезжими частями) Там места нет вообще, по сравнению со пл. Сахарова.

  -12 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

14:51:03 16-12-2025

Гость (09:43:48 16-12-2025) Они эту елку втиснули на пятачок между двумя проезжими частя... ширина "площади" сахарова 24м. Ширина площади Ползунова 54м. Движение полностью перекрыта, проезжая чать. БГГ.

  19 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Алексей

09:52:40 16-12-2025

Сами на своей площади Свободы тусуйтесь. Ни подъехать ни дойти. Сахарова лучше верните с колесом обозрения. Понастроили чихни.

  -6 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

11:15:06 16-12-2025

видимо меня одного эта, якобы, звезда смущает

  -15 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гражданин

11:52:39 16-12-2025

Гость (11:15:06 16-12-2025) видимо меня одного эта, якобы, звезда смущает...
Не одного. Но в духе времени. Вот ещё немного потерпим и администрация спустя несколько лет не звезду, а полумесяц водрузит. Если, конечно, ДУМ вообще разрешит НГ праздновать.)))

  -12 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

12:49:07 16-12-2025

Открытие 26 декабря говорите, сегодня уже 16-е, работают с 5-го декабря. И ничего толком не сделано за 10 дней работы, даже на половину елку не собрали. И как они собираются такими темпами к 26-му все успеть ?

  -16 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

18:00:39 16-12-2025

В 70е на этой площади, кроме елки 30 м ещё и 2 горки выше 10м стояли и мы с них стоя на ногах катались, а народу было! не протолкнуться!
А вам все плохо, все мало.
Вот у Галицкого всего много: пальмы, тоннели, Фонтанчики всех цветов. Получается не русская морозная зима, а пляж на Бали. Мне не хватает зимней морозной экзотики.
Обращайтесь в городскую администрацию со схемами украшений, расчётом сметы, с рабочими и сделайте по своему вкусу, эстетике, и за копейки. Ёлку поставьте из Салаирской тайги.
Критиковать все мастера

  17 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

18:23:28 16-12-2025

Гость (18:00:39 16-12-2025) В 70е на этой площади, кроме елки 30 м ещё и 2 горки выше 10... В 70е рядом был жилой сектор, сейчас в основном магазины и офисники. Раньше сносно ходил общественный транспорт и билет стоил буквально 3 копейки. Ныне надо ехать на своем автомобиле, а парковаться негде.

  -17 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

20:34:36 17-12-2025

Гость (18:23:28 16-12-2025) В 70е рядом был жилой сектор, сейчас в основном магазины и о... Не подскажешь где? И куда он делся этот жилой сектор?

  12 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Михалыч

20:27:14 16-12-2025

Ёлка должна жить в лесу.

  -19 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

11:21:02 17-12-2025

с глаз долой из сердца вон, кто туда попрется то? никто не поедет специально смотреть на елку, а жилых зданий там НЕТ

  -12 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

11:38:30 17-12-2025

Это разве звезда? Звезда должна быть пятилучевая и красного цвета.

  -13 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

11:40:24 17-12-2025

Новогодний конус!

  -13 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

21:05:56 17-12-2025

На текущий момент ничего не могу сказать про эту "елку". Когда ее лет 14 назад, или чуть больше, пытались воткнуть на пл.Свободы, то попытка не удалась... Совсем не удалась... Начальство города решило второй раз заляпаться в гумне? Ну удачи...

  -11 Нравится
Ответить
