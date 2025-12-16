Главная городская елка на площади Свободы в Барнауле обзавелась звездой и "зеленеет". Фото
На площадке также будет установлено 45 светодинамических фигур
16 декабря 2025, 07:00, ИА Амител
На площади Свободы продолжается строительство главного новогоднего снежного городка Барнаула. Специалисты подрядной организации уже смонтировали основу 32-метровой новогодней ели и начали "озеленение" ветвями, а на ее макушке уже сверкает звезда. Кроме этого, на площадке можно уже увидеть световые инсталляции.
Всего планируется установить более 45 светодинамических фигур, из них порядка 30 – в формате интерактивных объектов. Среди них – световые колонны, качели "Колокольчик" и "Балансир", а также стены "Барабаны", "Движение" и конструкции "Кубик" и "Домино".
Также здесь появятся большая горка с двумя скатами, фигуры Деда Мороза и Снегурочки. Это второй Новый год подряд, когда в городке не будет снежных и ледовых фигур.
Напомним, с 5 декабря по 5 февраля площадь Свободы закрыта для транспорта. Открытие новогоднего городка запланировано на 26 декабря.
07:06:19 16-12-2025
В сибири не нашлось живой елки? Смотреть на эту свечку без слез невозможно
07:39:43 16-12-2025
Сибиряк (07:06:19 16-12-2025) В сибири не нашлось живой елки? Смотреть на эту свечку без с... Ну и не смотрите, купите себе живую и любуйтесь. А мне жалко вырубать древние ели
08:13:57 16-12-2025
Гость (07:39:43 16-12-2025) Ну и не смотрите, купите себе живую и любуйтесь. А мне ... Это, как шарик говорит, бабушкам хорошо! Когда в лесу одни пеньки...
20:22:43 16-12-2025
Гость (07:39:43 16-12-2025) Ну и не смотрите, купите себе живую и любуйтесь. А мне ... никто и не предлагает рубить. ее в кадке можно привезти.
23:10:56 16-12-2025
Гость (20:22:43 16-12-2025) никто и не предлагает рубить. ее в кадке можно привезти.... 30 метровую? В кадке? Смеялся.
15:19:31 16-12-2025
Сибиряк (07:06:19 16-12-2025) В сибири не нашлось живой елки? Смотреть на эту свечку без с... Сколько её выруба́ть-то можно?! И так одни берёзы в лесах остались ..
07:21:17 16-12-2025
Туалетный ершик!
07:22:34 16-12-2025
Памятник ёлке, пядом с памятником репрессированному бате.
08:14:36 16-12-2025
Пирамидка!
08:35:49 16-12-2025
Эту площадь - "площадью" назвать стыдно. Парковочный пятачок!
08:42:31 16-12-2025
Я всегда знал что в Сибири главное украшение зимой это 45 светодинамических фигур), А лед и горки это пережиток неандертальцев), прямо дух захватывает как ребятишки катятся с визгом и смехом с 45 светодинамических фигур)
08:47:23 16-12-2025
Испанский стыд за администрацию г. Барнаула
09:01:17 16-12-2025
Гость (08:47:23 16-12-2025) Испанский стыд за администрацию г. Барнаула... не,) еще и французский)
15:21:52 16-12-2025
Гость (08:47:23 16-12-2025) Испанский стыд за администрацию г. Барнаула... Да, креатива им не хватает. Не докрутили. Могли бы пойти дальше, по мотивам Андерсена. На площади установить таблички типа «настоящая ёлка, высота 25метров», «фигура светодинамической лошадки» , « светодинамическая горка для детей» и т.п.. Всего 45 штук. Работники мэрии по утвержденному графику должны ходить вокруг табличек и громко восхищаться красотой объектов. «Ах, какая ёлка, какие игрушки, гирлянды, огоньки».
Вот тогда бы народ повалил на площадь Свободы! А так нет, неинтересно, не пойдем!
09:39:12 16-12-2025
Лучше была старая городская ёлка из 3000 маленьких ёлок, до того как купили этот конус.
09:43:48 16-12-2025
Они эту елку втиснули на пятачок между двумя проезжими частями) Там места нет вообще, по сравнению со пл. Сахарова.
14:51:03 16-12-2025
Гость (09:43:48 16-12-2025) Они эту елку втиснули на пятачок между двумя проезжими частя... ширина "площади" сахарова 24м. Ширина площади Ползунова 54м. Движение полностью перекрыта, проезжая чать. БГГ.
09:52:40 16-12-2025
Сами на своей площади Свободы тусуйтесь. Ни подъехать ни дойти. Сахарова лучше верните с колесом обозрения. Понастроили чихни.
11:15:06 16-12-2025
видимо меня одного эта, якобы, звезда смущает
11:52:39 16-12-2025
Гость (11:15:06 16-12-2025) видимо меня одного эта, якобы, звезда смущает...
Не одного. Но в духе времени. Вот ещё немного потерпим и администрация спустя несколько лет не звезду, а полумесяц водрузит. Если, конечно, ДУМ вообще разрешит НГ праздновать.)))
12:49:07 16-12-2025
Открытие 26 декабря говорите, сегодня уже 16-е, работают с 5-го декабря. И ничего толком не сделано за 10 дней работы, даже на половину елку не собрали. И как они собираются такими темпами к 26-му все успеть ?
18:00:39 16-12-2025
В 70е на этой площади, кроме елки 30 м ещё и 2 горки выше 10м стояли и мы с них стоя на ногах катались, а народу было! не протолкнуться!
А вам все плохо, все мало.
Вот у Галицкого всего много: пальмы, тоннели, Фонтанчики всех цветов. Получается не русская морозная зима, а пляж на Бали. Мне не хватает зимней морозной экзотики.
Обращайтесь в городскую администрацию со схемами украшений, расчётом сметы, с рабочими и сделайте по своему вкусу, эстетике, и за копейки. Ёлку поставьте из Салаирской тайги.
Критиковать все мастера
18:23:28 16-12-2025
Гость (18:00:39 16-12-2025) В 70е на этой площади, кроме елки 30 м ещё и 2 горки выше 10... В 70е рядом был жилой сектор, сейчас в основном магазины и офисники. Раньше сносно ходил общественный транспорт и билет стоил буквально 3 копейки. Ныне надо ехать на своем автомобиле, а парковаться негде.
20:34:36 17-12-2025
Гость (18:23:28 16-12-2025) В 70е рядом был жилой сектор, сейчас в основном магазины и о... Не подскажешь где? И куда он делся этот жилой сектор?
20:27:14 16-12-2025
Ёлка должна жить в лесу.
11:21:02 17-12-2025
с глаз долой из сердца вон, кто туда попрется то? никто не поедет специально смотреть на елку, а жилых зданий там НЕТ
11:38:30 17-12-2025
Это разве звезда? Звезда должна быть пятилучевая и красного цвета.
11:40:24 17-12-2025
Новогодний конус!
21:05:56 17-12-2025
На текущий момент ничего не могу сказать про эту "елку". Когда ее лет 14 назад, или чуть больше, пытались воткнуть на пл.Свободы, то попытка не удалась... Совсем не удалась... Начальство города решило второй раз заляпаться в гумне? Ну удачи...