Главная городская елка на площади Свободы в Барнауле обзавелась звездой и "зеленеет". Фото

На площадке также будет установлено 45 светодинамических фигур

16 декабря 2025, 07:00, ИА Амител

Установка новогоднего городка на площади Свободы в Барнауле / Фото: amic.ru

На площади Свободы продолжается строительство главного новогоднего снежного городка Барнаула. Специалисты подрядной организации уже смонтировали основу 32-метровой новогодней ели и начали "озеленение" ветвями, а на ее макушке уже сверкает звезда. Кроме этого, на площадке можно уже увидеть световые инсталляции.

Всего планируется установить более 45 светодинамических фигур, из них порядка 30 – в формате интерактивных объектов. Среди них – световые колонны, качели "Колокольчик" и "Балансир", а также стены "Барабаны", "Движение" и конструкции "Кубик" и "Домино".

Также здесь появятся большая горка с двумя скатами, фигуры Деда Мороза и Снегурочки. Это второй Новый год подряд, когда в городке не будет снежных и ледовых фигур.

Напомним, с 5 декабря по 5 февраля площадь Свободы закрыта для транспорта. Открытие новогоднего городка запланировано на 26 декабря.