Следы блесток — это плохо. Жителям Алтая дали советы по выбору гирлянд и елочных игрушек

Гирляндам нужно дать отогреться, а игрушки – проверить на наличие резкого запаха

15 декабря 2025, 13:27, ИА Амител

Новогодняя ель / Изображение сгенерировано ИИ FusionBrain.AI от Sber AI / amic.ru

При покупке гирлянд и елочных игрушек стоит проявить осторожность, чтобы не испортить себе Новый год. О том, как правильно выбрать эти товары, рассказал в преддверии праздников Роспотребнадзор по Алтайскому краю.

Рекомендации ведомства по приобретению и использованию гирлянд:

проверять информацию о товаре и производителе;

по возможности тестировать перед покупкой, проверять режимы;

проверить целостность соединений, в том числе с блоком управления и вилкой, целостность изоляции, надежность гнезд;

если гирлянда замерзла во время доставки, не включать сразу, а дать отогреться;

не оставлять работающую гирлянду без присмотра, "следить за ее свечением и миганием".

Пресс-служба отмечает, что светодиодные гирлянды более практичны и эффективны, чем лампы накаливания. Они бывают интерьерными и уличными.

При выборе елочных игрушек:

осмотрите их на наличие дефектов, подтеков и пузырьков воздуха;

проверьте на резкий, химический запах и следы блесток – это признаки низкого качества;

лучше выбирать игрушки из пластика и других небьющихся материалов для безопасности.

«В случае обнаружения недостатков потребитель имеет право предъявить одно из требований, установленных статьей 18 Закона РФ "О защите прав потребителей"», – напомнило ведомство.

В барнаульских гипермаркетах праздничная атмосфера царит уже давно. На прилавках огромное множество елочных игрушек – не только классических, но и необычных. Например, можно найти игрушку в виде старинного телефона, граммофона, индейки на блюде и булочки с сосиской.